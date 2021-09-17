Türkiye'nin dev projesinde tarihi gün! Yürüyerek geçecek

"MEVLANA HAZRETLERİNİN 7 ASIRLIK HATIRASINI KİMSE BU TOPRAKLARDA ÇARÇUR EDEMEZ" İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programda yarı çıplak semazenin gösteri almasına da tepki gösteren Turan, "Bu vahim bir durum. İş yapıyoruz, üretiyoruz ve heyecan duyuyoruz, dön dolaş 'Diyanet İşleri Başkanı o duayı yaptı, bunu yaptı' de. Arkadaşlar bu ülkeye artistlik yapmayalım. Muhalefet baş tacı; eleştirsin, sitem etsin ama Mevlana Hazretlerinin hatırasını 7 asırdan beri bu topraklarda çarçur etmeye hiç kimsenin haddi de yoktur, yetkisi de yoktur. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Muhalefet başka, ihanet başka. Bu topraklarda 'PYD komşumuz olsun' diyemez hiç kimse. Bu topraklarda Mevlana'yı o hale düşüremez hiç kimse. Bu topraklarda doğal gaz bulununca hep beraber seviniriz. 'Akıncı' olunca hep beraber seviniriz. Türkiye'miz büyüyünce hep beraber sevinebiliriz. Hepimiz için bu konular kıymetli ve değerli" dedi.