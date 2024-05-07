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Ekonomi
7
Türkiye'nin CDS'i düştü! Borsa rekor tazeledi

2024-05-07 19:06:38
Türkiye'nin CDS'i düştü! Borsa rekor tazeledi

Önemli bir gösterge olan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) düşünce Borsa İstanbul rekorunu tazeledi.

#1
Foto - Türkiye'nin CDS'i düştü! Borsa rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira oldu.

#2
Foto - Türkiye'nin CDS'i düştü! Borsa rekor tazeledi

Bankacılık endeksi yüzde 2,28, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

#3
Foto - Türkiye'nin CDS'i düştü! Borsa rekor tazeledi

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,71 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,02 ile spor oldu.

#4
Foto - Türkiye'nin CDS'i düştü! Borsa rekor tazeledi

Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek 281,75 puana düştü.

#5
Foto - Türkiye'nin CDS'i düştü! Borsa rekor tazeledi

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü olması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

#6
Foto - Türkiye'nin CDS'i düştü! Borsa rekor tazeledi

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed yetkililerinin açıklamaları, ABD'de toptan stoklar ve Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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