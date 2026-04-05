  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Türkiye'den savunmada devrim! Fırtına obüslerine gizli güç entegre ediliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni nesil T-155 FIRTINA obüslerine gizli güç entegre ediliyor. FIRTINA obüsleri, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen güç grubuyla önemli bir kabiliyete kavuşuyor.

2
#1
Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen güç grubu, Yeni nesil T-155 FIRTINA obüslerine başarılı bir şekilde entegre edilmeye devam ediyor.

#2
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz yıl yürütülen stratejik faaliyetleri, savunma sanayii projelerindeki son durumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetlerini detaylandıran 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Bu bağlamda raporda, Yeni Nesil T-155 K/M FIRTINA Obüsüne yönelik detaylar da yer aldı.

#3
Milli Savunma Bakanlığı’nın son faaliyet raporunda, Yeni Nesil T-155 FIRTINA Obüsü projesindeki yerlileştirme takviminin öngörülen planlama ile tam uyumlu şekilde ilerlediği vurgulanmaktadır. Yerli güç grubu geliştirme çalışmalarında kritik aşamalar geride kalırken, bu gelişmenin sistemin yerlilik oranına katkı sağlaması ve ihracat kabiliyetini maksimize etmesi beklenmektedir. Millî imkânlarla yürütülen bu süreç, Türk savunma sanayiinin yüksek teknolojiye dayalı üretim vizyonunun bir parçası olarak dikkat çekmektedir.

#4
Bu kapsamda sistemin yerli güç grubu ile entegrasyonu başarıyla tamamlanmış ve tedarik süreci de devam etmektedir. Yaşanan bu gelişme Bakanlığın raporunda, “Proje kapsamında ihtiyaç duyulan miktarda Güç Grubunun yerli Güç Grupları ile üretilmesi hedeflenmektedir. Muhtelif adet güç grubunun Yeni Nesil T-155 K/M FIRTINA Obüsüne entegrasyonu tamamlanmış olup tedarik faaliyetleri devam etmektedir.” ifadeleri ile yer aldı.

#5
Öte yandan Yeni Nesil FIRTINA Obüslerinin ilk 10 adeti yedek güç grubu (MTU / Alman) ile üretilmektedir. Sonraki 15 adetlik obüs ise başka bir ülkeden tedarik edilerek üretilecek. Bahse konu 15 adetlik güç grubunun testleri ise tamamlanmıştı. UTKU güç grubu ise 25 adetten itibaren Yeni Nesil FIRTINA Obüslerine entegre ediliyor. Bu bağlamda FIRTINA obüslerinin seri üretimi Arifiye’de devam edecek.

#6
Ek olarak bu yılın başında dönemin BMC CEO’su Prof. Dr. Murat Yalçıntaş ve BMC POWER Genel Müdürü Mustafa Kaval devam eden projeler hakkında bilgi vermiş ve basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Kaval, UTKU Güç Grubunun SSB ile imzalanan sözleşme altında geliştirme çalışmalarının devam ettiğini ve UTKU’nun ilk olarak SSB tarafından henüz ihalesi yapılmayan Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlarda kullanılması planlandığını söyledi. Buna karşın Kaval, FIRTINA-II K/M Obüsleri için güç grubu tedarikinde karşılaşılan sorunlar nedeniyle BMC Power olarak UTKU Güç Grubunu FIRTINA-II için uyarladıklarını, gerekli tasarımları tamamladıklarını ve bu konfigürasyon için üretim siparişlerini başlattıklarını aktardı.

#7
Kaval ayrıca 1.000 beygir kapasiteli, V tipi, 8 silindirli, 18,25 litre motor hacmine ve 6 ileri 2 geri çapraz tahrikli (paletli araçlarda kullanılacağı için) UTKU Güç Grubunda motorun ve transmisyonun ayrı ayrı ilk çalıştırmalarının yapıldığını, motor ve transmisyonun bir araya getirildiğini ve soğutma paketinin entegre edildiğini ifade etti. Halihazırda 3.000’den fazla parçadan oluşan ve yerli katkı oranının en az u olması istenen UTKU Güç Grubu için Kritik Tasarım Aşaması SSB ile tamamlanmış durumda. Nitekim güç grubunun seri üretimine bu yılın son çeyreği itibarıyla başlanması hedeflenmektedir. İlk çalıştırması Eylül 2020’de, resmi kabulü ise Aralık 2020’de gerçekleştirilen UTKU projesi kapsamında bugüne kadar 10 adet prototip üretilmiştir. Projenin diğer kritik bileşeni olan UTKU transmisyonunun ilk çalıştırma denemesi ise Ekim 2022 itibarıyla başarıyla tamamlanmıştır. KAYNAK: DEFENCETURK

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Durmak yok,geliştirmeye DEVAM.Dost ülkelere SELAM.

ali

at ve yönet
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23