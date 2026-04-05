Türkiye'den savunmada devrim! Fırtına obüslerine gizli güç entegre ediliyor

Ek olarak bu yılın başında dönemin BMC CEO’su Prof. Dr. Murat Yalçıntaş ve BMC POWER Genel Müdürü Mustafa Kaval devam eden projeler hakkında bilgi vermiş ve basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Kaval, UTKU Güç Grubunun SSB ile imzalanan sözleşme altında geliştirme çalışmalarının devam ettiğini ve UTKU’nun ilk olarak SSB tarafından henüz ihalesi yapılmayan Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlarda kullanılması planlandığını söyledi. Buna karşın Kaval, FIRTINA-II K/M Obüsleri için güç grubu tedarikinde karşılaşılan sorunlar nedeniyle BMC Power olarak UTKU Güç Grubunu FIRTINA-II için uyarladıklarını, gerekli tasarımları tamamladıklarını ve bu konfigürasyon için üretim siparişlerini başlattıklarını aktardı.