Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

Su-30SM, önde gelen bir Rus havacılık şirketi olan Sukhoi tarafından geliştirilen çok rollü bir savaş uçağıdır. Su-30 ailesinin gelişmiş bir çeşididir ve hava üstünlüğü, kara saldırısı ve deniz saldırı operasyonları dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. ‘SM’ tanımı, ‘Seri Modernize Edilmiş’ anlamına gelir ve önceki modellere göre çok sayıda yükseltme içerdiğini gösterir. Su-30SM, çok yönlülüğüne ve muharebe etkinliğine katkıda bulunan etkileyici boyutlara sahiptir. Yaklaşık 21,9 metre [71,9 fit] uzunluğunda, yaklaşık 14,7 metre [48,2 fit] kanat açıklığına ve yaklaşık 6,4 metre [21 fit] yüksekliğe sahiptir. Bu boyutlar, mükemmel manevra kabiliyetini korurken önemli miktarda yük taşımasına olanak tanır.