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Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

2024-08-26 18:27:46
Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

Türkiye'nin kardeş ülkeleri Milli Muharip Uçak Kaan'ı beklerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Asya ülkesi Rus savaş uçağını almaya karar verdi.

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#1
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

Kazakistan Hava Kuvvetleri , United Aircraft Corporation’ın bir parçası olan Irkutsk Havacılık Tesisi’nden altı yeni Su-30SM çok amaçlı avcı uçağıyla filosunu güçlendirdi .

#2
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

Kırmızı renkte 51’den 56’ya kadar numaralar taşıyan bu uçaklar, şu anda Shymkent Havaalanı’ndaki havacılık biriminde konuşlandırılmış durumda. Hizmet dışı bırakılan eski Sovyet dönemi MiG-29 avcı uçaklarının yerini alıyorlar. 2020’de, üç önceki sözleşme kapsamındaki teslimatlar sonuçlandı ve Kazakistan Hava Kuvvetleri’ne 24 Su-30SM savaş uçağı getirildi.

#3
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

2021’de bir uçağın uçuş kazası nedeniyle kaybedilmesinin ardından, 2023 sonbaharında yeni satın alma planları açıklandı.

#4
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

2024’ün başlarında hava savunma kuvvetleri 23 savaş uçağı ile donatıldı ve bu altı yeni varışın eklenmesiyle filo artık 29 savaşa hazır Su-30SM uçağına ulaştı.

#5
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

Geçtiğimiz yılın sonlarında, Kazakistan’ın Fransız yapımı Dassault Rafale’nin son operatörü olabileceğine dair ilgi çekici haberler vardı . Bazı Batılı ve Doğulu kaynaklar, “Astana’nın Sovyet MiG-29 ve MiG-31’i emekliye ayırmayı seçmesinin ardından, Kazakistan’ın odağı Batı Avrupa’ya, özellikle de Paris’e kaydı.” şeklinde spekülasyon yaptı. Dassault Aviation’ın bir süredir iki Orta Asya ülkesine kur yaptığına dair söylentiler dolaşıyordu. Çeşitli raporlara göre Fransa, Emmanuel Macron’un 1 ve 2 Kasım’da Kazakistan ve Özbekistan’a yaptığı ziyaretlerde önemli bir konu olan bu ülkelerle ikili ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyordu.

#6
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

Fransız Cumhurbaşkanı’nın bu fırtınalı gezisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in 21 ve 22 Kasım 2022’de Fransa’ya yaptığı ziyaretin hemen ardından gerçekleşti ve kısa süre sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in 29 ve 30 Kasım’da Fransa’ya yaptığı ziyaretle yankı buldu.

#7
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

Fransız yayın organı La Tribune, “On yılın başında öngördüğümüz çarpıcı konsept artık muhtemel bir gerçeğe dönüştü” derken, Özbekistan ve Kazakistan’dan gelen potansiyel -ancak henüz doğrulanmamış- emirlere değinerek bu duyguyu özetledi.

#8
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

Kazakistan Hava Savunma Komutan Yardımcısı ve Ana Silahlanma Daire Başkanı Yerzhan Nildibayev, 30 Kasım’da yaptığı açıklamada, Fransa’nın aynı anda yaptığı Rafale uçakları teklifini reddederek, Kazakistan’ın Rus yapımı Su-30SM savaş uçakları satın alacağını duyurdu. Nildibayev, Kazak Savunma Bakanlığı’nın 2023-2024’e kadar on tane daha Su-30SM satın almayı planladığını, Fransız seçeneklerine kıyasla üstün “kalite-fiyat” oranlarına atıfta bulunduğunu paylaştı. Bu yeni satın alımlar, yakında emekliye ayrılması beklenen Kazak MiG-29 saldırı uçakları ve Özbek Su-27 hava üstünlüğü avcı uçakları gibi uçakların yerini alacak. Su-30SM filosunu genişletme kararı, halihazırda entegre edilmiş bir avcı sınıfına bağlı kalmanın avantajlarıyla destekleniyor. Bu, farklı eğitim, yedek parça gereksinimleri, altyapı ihtiyaçları ve silah uyumluluğu gibi yeni bir uçak tipinin tanıtılmasıyla birlikte gelen sayısız komplikasyon ve ek maliyetten kaçınmaya yardımcı oluyor.

#9
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

Su-30SM, önde gelen bir Rus havacılık şirketi olan Sukhoi tarafından geliştirilen çok rollü bir savaş uçağıdır. Su-30 ailesinin gelişmiş bir çeşididir ve hava üstünlüğü, kara saldırısı ve deniz saldırı operasyonları dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. ‘SM’ tanımı, ‘Seri Modernize Edilmiş’ anlamına gelir ve önceki modellere göre çok sayıda yükseltme içerdiğini gösterir. Su-30SM, çok yönlülüğüne ve muharebe etkinliğine katkıda bulunan etkileyici boyutlara sahiptir. Yaklaşık 21,9 metre [71,9 fit] uzunluğunda, yaklaşık 14,7 metre [48,2 fit] kanat açıklığına ve yaklaşık 6,4 metre [21 fit] yüksekliğe sahiptir. Bu boyutlar, mükemmel manevra kabiliyetini korurken önemli miktarda yük taşımasına olanak tanır.

#10
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

Bilindiği üzere Kazakistan, MMU Kaan'a talip olan ülkeler arasında yer alıyor. Kaan'ın resmi teslim tarihi ise 2028 olarak biliniyor.

#11
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

Bu süreye kadar kardeş ülkeler başka savaş uçakları ile savunmasını güçlendiriyor.

#12
Foto - Türkiye'den MMU Kaan alacaklardı! Kardeş ülke bir anda Rus savaş uçağını almaya karar verdi

KAYNAK: SANAYİ GAZETESİ

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