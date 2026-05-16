Türkiye’den “Mavi Vatan”da dengeleri değiştirecek hamle! Hürjet, düşmanı hallaç pamuğu gibi atmaya geliyor
Türkiye'nin havacılık alanındaki milli gururu Hürjet, kara pistlerinden sonra şimdi de deniz platformlarında görev yapacak ekstrem bir dönüşüm sürecine girdi. Açık denizlerin yüksek nemli, tuzlu ve zorlu şartlarına karşı tamamen "marinize" edilecek olan uçak, gövde altına eklenecek özel yakalama kancalarıyla kısa pistlere sert açılarla inebilecek. Ses hızını aşarak rüştünü ispatlayan Hürjet'in bu hamlesi, şimdiden uluslararası ihracat pazarında da elini devasa orantıda güçlendirdi.