Gündem
Türkiye’den "Mavi Vatan"da dengeleri değiştirecek hamle! Hürjet, düşmanı hallaç pamuğu gibi atmaya geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’den “Mavi Vatan”da dengeleri değiştirecek hamle! Hürjet, düşmanı hallaç pamuğu gibi atmaya geliyor

Türkiye'nin havacılık alanındaki milli gururu Hürjet, kara pistlerinden sonra şimdi de deniz platformlarında görev yapacak ekstrem bir dönüşüm sürecine girdi. Açık denizlerin yüksek nemli, tuzlu ve zorlu şartlarına karşı tamamen "marinize" edilecek olan uçak, gövde altına eklenecek özel yakalama kancalarıyla kısa pistlere sert açılarla inebilecek. Ses hızını aşarak rüştünü ispatlayan Hürjet'in bu hamlesi, şimdiden uluslararası ihracat pazarında da elini devasa orantıda güçlendirdi.

Gökyüzündeki manevralarıyla rüştünü ispatlayan milli jetin rotasında şimdi "Mavi Vatan" var.

Edinilen bilgiye göre, Hürjet'in deniz platformlarına iniş kalkış yapabilen versiyonu için çalışmalar resmen başladı. Milli jetin bu yeni konsepti, standart kara konuşlu uçaklardan çok daha farklı bir mühendislikle tasarlanacak.

Kısa pistlere sert açılarla inmek zorunda kalacak olan uçağın iniş takımları ve gövde iskeleti, ekstra şok emici özelliklerle güçlendirilecek. Ayrıca uçağın güvertede kısa mesafede güvenle durabilmesi için gövde altına özel bir "yakalama kancası" sistemi entegre edilecek. TRT Haber'in haberine göre, bu görevde Hürjet'in en büyük sınavı ise açık denizin zorlu şartları olacak. Yüksek nem ve tuzlu suyun yıpratıcı etkisine karşı uçak, baştan aşağı 'marinize' edilecek.

Motor bileşenlerinden gövde alaşımlarına, hassas aviyonik sistemlerinden elektronik parçalarına kadar uçağın tamamı paslanma ve aşınmaya karşı ekstra dirençli hale getirilecek.

Ses hızını aşan ve zorlu irtifa testlerini başarıyla geçen Hürjet, ihracat pazarının da en güçlü oyuncularından biri konumunda. İspanya ile varılan anlaşma kapsamında, ilk Hürjet'lerin 2028 yılı itibarıyla bu ülkeye teslimatına başlanacak.

Jetler 2029 ve 2030 yıllarındaki eğitim kurslarında aktif olarak kullanılacak. 2030 ile 2035 yılları arasında ise teslimatlar tamamlanarak, toplam 30 adet Hürjet İspanya Hava Kuvvetleri envanterindeki yerini alacak.

