Türkiye'den iki ülkeye ikaz: Ankara'da vurulan İHA krizine dair bilinenlerin ne olduğu merak edildi

Güvenlik zaafiyeti var mı? Aracın F-16'lar tarafından düşürülmesi, radar sisteminin çalışıp çalışmadığı sorularını gündeme getirmişti. CHP İstanbul milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan, "Radar sistemimiz hava sahamızı ihlâl ederek devletin kalbi başkent semalarına ve kritik önemdeki tüm savunma sanayii tesislerimizin üzerine dek gelebilen bir İHA'yı zamanlıca saptamakta yetersiz mi?" diye sormuştu. MSB ise söz konusu iddiaları reddederek şu ifadelere yer verdi: "Hava sahamızın kontrolü; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hava savunma sistemlerinden beklenen; hava sahasına giren unsurların tespiti, teşhisi, takibi ve imhasıdır." "Bahse konu İHA ile ilgili süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zaafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır." Karadeniz'de neler oluyor? Bakanlığın İHA'nın Karadeniz yönünden Türk hava sahasına girdiğini vurgulaması, bölgede son dönem artan hareketliliği de gündeme taşıdı. Son bir ayda Karadeniz'de Rus tankerlerine yönelik saldırılar yaşanmıştı. Rusya da buna cevap olarak bazı saldırılar gerçekleştirmişti. Saldırılarda Türk şirketlerine ait bazı gemiler de hedef alınmıştı. Türkiye bu saldırıları kınayarak iki tarafa da itidal çağrısında bulunmuştu. İlk olarak kasım ayı sonunda Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu düşünülen VIRAT ve KAIROS petrol tankerleri saldırıya uğramıştı. Tankerlerdeki personeli kurtarma çalışmalarında Türk ekipler de büyük rol oynamıştı. Ardından aralık ayı başında Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçeği yağı taşıdığı belirtilen MIDVOLGA-2 adlı bir tanker daha Karadeniz’de saldırıya uğramıştı. Saldırı Türk kıyılarının yaklaşık 130 kilometre açığında meydana gelmişti. 12 Aralık'ta ise yine Karadeniz’de bu kez Türk şirket Cenk Ro-Ro'ya ait Panama bayraklı 'CENK T' adlı yolcu ve yük gemisi, Odessa limanında demirliyken bir Rus füzesi tarafından vurulmuştu. Limanda bağlı durumdayken vurulan gemi hem yolcu hem de yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteriyor, ayrıca Türkiye ile Ukrayna arasında düzenli seferler gerçekleştiriyordu. Bunun üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Ticaret gemilerini, sivil gemileri hedef almanın kimseye faydası olmaz. Her iki tarafa da ikazımızı net bir şekilde iletiyoruz,'' demişti. Ancak olaylar durulmadığı gibi bu kez de Ankara üzerinde İHA tespit edilerek imha edildi. (euronews)