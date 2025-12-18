  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'den iki ülkeye ikaz: Ankara'da vurulan İHA krizine dair bilinenlerin ne olduğu merak edildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'den iki ülkeye ikaz: Ankara'da vurulan İHA krizine dair bilinenlerin ne olduğu merak edildi

Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren bir insansız hava aracının (İHA), Türk F-16'lar tarafından düşürülmesi sonrası yaşanan siyasi gerilim devam ediyor. MSB, Ankara semalarında düşürülen İHA hakkında açıklama yaparak, Rusya ve Ukrayna'ya ikazda bulunduklarını ifade etti. Gündeme gelenlerin ne olduğu merak edildi.

1
#1
Foto - Türkiye'den iki ülkeye ikaz: Ankara'da vurulan İHA krizine dair bilinenlerin ne olduğu merak edildi

Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren bir insansız hava aracının (İHA), Türk F-16'lar tarafından düşürülmesi sonrası yaşanan siyasi gerilim devam ediyor. Gündeme gelen, ilgili merak edilen detaylar..

#2
Foto - Türkiye'den iki ülkeye ikaz: Ankara'da vurulan İHA krizine dair bilinenlerin ne olduğu merak edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Aralık tarihinde Karadeniz yönünden hava sahasına giriş yapan ve Ankara semalarında düşürülen İHA hakkında açıklama yaparak, Rusya ve Ukrayna'ya ikazda bulunduklarını ifade etti. Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde, hava sahası emniyetinin muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, kontrolden çıktığı anlaşılan İHA, F-16 uçaklarımız tarafından takip edilmiş, prosedürlerin tamamlanmasını müteakip en uygun yerde kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür," ifadeleri yer aldı:

#3
Foto - Türkiye'den iki ülkeye ikaz: Ankara'da vurulan İHA krizine dair bilinenlerin ne olduğu merak edildi

"Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz’in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhataplarımız ikaz edilmiştir." İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu ve bir şey taşıyıp taşımadığına dair bilgilendirme ise yapılmadı. MSB'ye göre, imha edilen İHA, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldı. Bu da enkaz tespitini zorlaştırıyor. Yine de bakanlık, arama-tarama ve teknik inceleme faaliyetlerinin ilgili birimlerce titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

#4
Foto - Türkiye'den iki ülkeye ikaz: Ankara'da vurulan İHA krizine dair bilinenlerin ne olduğu merak edildi

Güvenlik zaafiyeti var mı? Aracın F-16'lar tarafından düşürülmesi, radar sisteminin çalışıp çalışmadığı sorularını gündeme getirmişti. CHP İstanbul milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan, "Radar sistemimiz hava sahamızı ihlâl ederek devletin kalbi başkent semalarına ve kritik önemdeki tüm savunma sanayii tesislerimizin üzerine dek gelebilen bir İHA'yı zamanlıca saptamakta yetersiz mi?" diye sormuştu. MSB ise söz konusu iddiaları reddederek şu ifadelere yer verdi: "Hava sahamızın kontrolü; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hava savunma sistemlerinden beklenen; hava sahasına giren unsurların tespiti, teşhisi, takibi ve imhasıdır." "Bahse konu İHA ile ilgili süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Hava savunma sistemimizin zaafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır." Karadeniz'de neler oluyor? Bakanlığın İHA'nın Karadeniz yönünden Türk hava sahasına girdiğini vurgulaması, bölgede son dönem artan hareketliliği de gündeme taşıdı. Son bir ayda Karadeniz'de Rus tankerlerine yönelik saldırılar yaşanmıştı. Rusya da buna cevap olarak bazı saldırılar gerçekleştirmişti. Saldırılarda Türk şirketlerine ait bazı gemiler de hedef alınmıştı. Türkiye bu saldırıları kınayarak iki tarafa da itidal çağrısında bulunmuştu. İlk olarak kasım ayı sonunda Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu düşünülen VIRAT ve KAIROS petrol tankerleri saldırıya uğramıştı. Tankerlerdeki personeli kurtarma çalışmalarında Türk ekipler de büyük rol oynamıştı. Ardından aralık ayı başında Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçeği yağı taşıdığı belirtilen MIDVOLGA-2 adlı bir tanker daha Karadeniz’de saldırıya uğramıştı. Saldırı Türk kıyılarının yaklaşık 130 kilometre açığında meydana gelmişti. 12 Aralık'ta ise yine Karadeniz’de bu kez Türk şirket Cenk Ro-Ro'ya ait Panama bayraklı 'CENK T' adlı yolcu ve yük gemisi, Odessa limanında demirliyken bir Rus füzesi tarafından vurulmuştu. Limanda bağlı durumdayken vurulan gemi hem yolcu hem de yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteriyor, ayrıca Türkiye ile Ukrayna arasında düzenli seferler gerçekleştiriyordu. Bunun üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Ticaret gemilerini, sivil gemileri hedef almanın kimseye faydası olmaz. Her iki tarafa da ikazımızı net bir şekilde iletiyoruz,'' demişti. Ancak olaylar durulmadığı gibi bu kez de Ankara üzerinde İHA tespit edilerek imha edildi. (euronews)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şener Şen'den dev anlaşma! O yazar böyle Türkiye'ye açıkladı
Aktüel

Şener Şen'den dev anlaşma! O yazar böyle Türkiye'ye açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan Şener Şen'in 30 milyon TL'ye anlaşma masasına oturduğunu o yazar Türkiye'ye böyle açıkladı. ..
Olacak O Kadar ile tanınan Oya Başar'dan Levent Kırca itirafı: Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti
Aktüel

Olacak O Kadar ile tanınan Oya Başar'dan Levent Kırca itirafı: Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti

'Olacak O Kadar' ile tanınan Oya Başar' dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan kiniyle bilinen komedyen Levent Kırca ile ilgili itiraf geldi. Leve..
Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…
Gündem

Netanyahu’dan Mısır’la anlaştı! İsrail tarihinin en büyük gaz anlaşması onaylandı! Tek şartları vardı…

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı’nın dördüncü gecesinde yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en büyük doğal gaz anlaşmasına im..
Sosyal medyada çok tartışıldı! Eyüp Sultan Camii'ndeki olayın aslı ortaya çıktı
Gündem

Sosyal medyada çok tartışıldı! Eyüp Sultan Camii'ndeki olayın aslı ortaya çıktı

Eyüp Sultan Camisi avlusunda daha önceden kuruyan akasya ağacının üzerini saran sarmaşığın yükünü kaldıramayarak devrildiği ortaya çıktı...
Bu korku size yeter! Emekli Siyonist Generalden Türkiye itirafları
Gündem

Bu korku size yeter! Emekli Siyonist Generalden Türkiye itirafları

Terör devleti İsrail’in Kanal 12 televizyonunda konuşan emekli tümgeneral Israel Ziv, Türkiye’nin bölgesel ve küresel yükselişine dair dikka..
17-25 Aralık Çöktü, Gerçekler Konuşuyor! Kriter şu: "izah edemeyen susar!"
Gündem

17-25 Aralık Çöktü, Gerçekler Konuşuyor! Kriter şu: “izah edemeyen susar!”

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, 17-25 Aralık sürecinin bir yolsuzluk soruşturması değil, devleti hedef alan açık bir kumpas ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23