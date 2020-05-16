2020-05-16 09:14:48 Türkiye'den flaş Katar hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Katar Büyükelçisi Fikret Özer merkeze alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Katar Büyükelçisi Fikret Özer merkeze alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre; Katar Büyükelçisi Fikret Özer ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İdem Akay merkeze alındı.
Akay'dan boşalan göreve Orhan Işık atanırken Özer'in yerine geçecek isim henüz belirlenmedi.
FİKRET ÖZER KİMDİR? 1955 - TEKİRDAĞ DOĞUMLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMÜ MEZUNU (1977)
YURT İÇİ GÖREVLERİ: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI- UZMAN YARDIMCISI (1978-1979) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI /PERSONEL DAİRESİ- İDARİ MEMUR (1982-1984) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ-İDARİ MEMUR/UZMAN (1988-1990/1995-1997) KONSOLOSLUK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-UZMAN (2002-2004) İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ-İKİNCİ KÂTİP/BAŞKÂTİP (2011-2012)
YURTDIŞI GÖREVLERİ: TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİ-SÖZLEŞMELİ MEMUR (1979 -1982) CİDDE/RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ-ATAŞE (1984-1988) AMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ-ATAŞE (1990-1995) BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİ- MUAVİN KONSOLOS (1997-2002) ABU DHABİ BÜYÜKELÇİLİĞİ- MUAVİN KONSOLOS/İKİNCİ KÂTİP (2004-2011) CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞU-KONSOLOS VEKİLİ ( 8.8.2012-25.1.2013) CİDDE BAŞKONSOLOSU (26.1.2013-13.3.2017) T.C. KATAR BÜYÜKELÇİSİ (13.3.2017-)
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