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Türkiye'den flaş Katar hamlesi

2020-05-16 09:14:48
Türkiye'den flaş Katar hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Katar Büyükelçisi Fikret Özer merkeze alındı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre; Katar Büyükelçisi Fikret Özer ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İdem Akay merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre; Katar Büyükelçisi Fikret Özer ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İdem Akay merkeze alındı.

#3
Foto - Akay'dan boşalan göreve Orhan Işık atanırken Özer'in yerine geçecek isim henüz belirlenmedi.

Akay'dan boşalan göreve Orhan Işık atanırken Özer'in yerine geçecek isim henüz belirlenmedi.

#4
Foto - FİKRET ÖZER KİMDİR? 1955 - TEKİRDAĞ DOĞUMLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMÜ MEZUNU (1977)

FİKRET ÖZER KİMDİR? 1955 - TEKİRDAĞ DOĞUMLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMÜ MEZUNU (1977)

#5
Foto - YURT İÇİ GÖREVLERİ: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI- UZMAN YARDIMCISI (1978-1979) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI /PERSONEL DAİRESİ- İDARİ MEMUR (1982-1984) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ-İDARİ MEMUR/UZMAN (1988-1990/1995-1997) KONSOLOSLUK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-UZMAN (2002-2004) İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ-İKİNCİ KÂTİP/BAŞKÂTİP (2011-2012)

YURT İÇİ GÖREVLERİ: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI- UZMAN YARDIMCISI (1978-1979) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI /PERSONEL DAİRESİ- İDARİ MEMUR (1982-1984) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ-İDARİ MEMUR/UZMAN (1988-1990/1995-1997) KONSOLOSLUK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-UZMAN (2002-2004) İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ-İKİNCİ KÂTİP/BAŞKÂTİP (2011-2012)

#6
Foto - YURTDIŞI GÖREVLERİ: TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİ-SÖZLEŞMELİ MEMUR (1979 -1982) CİDDE/RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ-ATAŞE (1984-1988) AMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ-ATAŞE (1990-1995) BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİ- MUAVİN KONSOLOS (1997-2002) ABU DHABİ BÜYÜKELÇİLİĞİ- MUAVİN KONSOLOS/İKİNCİ KÂTİP (2004-2011) CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞU-KONSOLOS VEKİLİ ( 8.8.2012-25.1.2013) CİDDE BAŞKONSOLOSU (26.1.2013-13.3.2017) T.C. KATAR BÜYÜKELÇİSİ (13.3.2017-)

YURTDIŞI GÖREVLERİ: TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİ-SÖZLEŞMELİ MEMUR (1979 -1982) CİDDE/RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ-ATAŞE (1984-1988) AMMAN BÜYÜKELÇİLİĞİ-ATAŞE (1990-1995) BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİ- MUAVİN KONSOLOS (1997-2002) ABU DHABİ BÜYÜKELÇİLİĞİ- MUAVİN KONSOLOS/İKİNCİ KÂTİP (2004-2011) CİDDE BAŞKONSOLOSLUĞU-KONSOLOS VEKİLİ ( 8.8.2012-25.1.2013) CİDDE BAŞKONSOLOSU (26.1.2013-13.3.2017) T.C. KATAR BÜYÜKELÇİSİ (13.3.2017-)

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