2023-11-17 15:01:30 Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu
2023 yılının en sık kullanılan şifreleri listesi yayınlandı.
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2023 yılının en sık kullanılan şifreleri listesi yayınlandı.
NordPass, en yaygın 200 şifrenin 2023 yılı versiyonunu yayınladı. Bu şifrelerin çoğunun bir saniyeden kısa sürede kırılabileceği belirtiliyor.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'te de ardışık sayı dizileri insanların en çok tercih ettiği parola formatı oldu.
İŞTE DÜNYA GENELİNDE EN YAYGIN OLAN İLK 10 ŞİFRE!
10) 1234567890
9) Aa123456
8) 123
7) password
6) 12345
5) 1234
4) 123456789
3) 12345678
2) admin
BİRİNCİ SIRA YİNE DEĞİŞMEDİ... İŞTE İLK SIRANIN SAHİBİ!
1) 123456
NordPass aynı zamanda Türkiye’de en sık kullanılan şifreleri de yayınladı. Liste genel olarak global ile benzer.
Zirvede yine “123456” yer alıyor. İkinci sırada “123456789” ve üçüncü sırada “admin” bulunuyor
TÜRKİYE'DE DE EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRE AYNI...
Türkiye'deki kullanıcıların da en çok cesaret edip kullandıkları şifre "123456" oldu...
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