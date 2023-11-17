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Teknoloji-Bilişim
19
Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

2023-11-17 15:01:30
Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

2023 yılının en sık kullanılan şifreleri listesi yayınlandı.

#1
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

NordPass, en yaygın 200 şifrenin 2023 yılı versiyonunu yayınladı. Bu şifrelerin çoğunun bir saniyeden kısa sürede kırılabileceği belirtiliyor.

#2
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'te de ardışık sayı dizileri insanların en çok tercih ettiği parola formatı oldu.

#3
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

İŞTE DÜNYA GENELİNDE EN YAYGIN OLAN İLK 10 ŞİFRE!

#4
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

10) 1234567890

#5
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

9) Aa123456

#6
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

8) 123

#7
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

7) password

#8
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

6) 12345

#9
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

5) 1234

#10
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

4) 123456789

#11
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

3) 12345678

#12
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

2) admin

#13
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

BİRİNCİ SIRA YİNE DEĞİŞMEDİ... İŞTE İLK SIRANIN SAHİBİ!

#14
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

1) 123456

#15
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

NordPass aynı zamanda Türkiye’de en sık kullanılan şifreleri de yayınladı. Liste genel olarak global ile benzer.

#16
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

Zirvede yine “123456” yer alıyor. İkinci sırada “123456789” ve üçüncü sırada “admin” bulunuyor

#17
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

TÜRKİYE'DE DE EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRE AYNI...

#18
Foto - Türkiye'de en çok kullanılan şifre belli oldu

Türkiye'deki kullanıcıların da en çok cesaret edip kullandıkları şifre "123456" oldu...

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