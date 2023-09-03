Türkiye'de ekiliyor! Adeta servet değerinde! Tüm zamanların rekoru...

Geçen yıl 1200 çiftçi ile sözleşme imzalanırken, bu yıl 2 bin çiftçiyle sözleşme imzalandı. Ekim alanı da 46 bin dekardan 90 bin dekara çıkarıldı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl beklenen üretim miktarının oldukça yüksek olduğunu belirterek "Bu sene 2 bin çiftçimiz ile 90 bin dönümün üzerinde bir ekim alanında ekim gerçekleştirdik. Geçen yıla göre ciddi manada bir rağbet vardı. Pancarın geçen yıl iyi kazandırmasından kaynaklı üretim bu yıl yüksek. Belki de çiftçiye olan yaklaşımımız ve politikalarımızın bir etkisiyle pancar üretimi bu sene çok fazlaydı. Taahhüt almadan önce avans taban fiyatımız bin 900 TL olarak açıklamıştık. 600 bin tonu aşkın bir taahhüt aldık ama mevsimsel sıkıntılardan kaynaklı aşağı yukarı bu taahhüdümüzü işlenebilecek şekilde revize ettiğimizde yaklaşık 450 bin ton pancar işlemeyi öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.