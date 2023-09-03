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Türkiye'de ekiliyor! Adeta servet değerinde! Tüm zamanların rekoru...

2023-09-03 10:48:03
Türkiye'de ekiliyor! Adeta servet değerinde! Tüm zamanların rekoru...

Türkiye’de yetişip büyün dünyaya dağıtılıyor! Servet değerindeki bu ürün tüm zamanların rekorunu kırdı! Bu ürün sayesinde ihracatta rekor bekleniyor! Dünyanın sayılı yerlerinde yetişiyor. Bunlardan biri de Türkiye... Muş’ta her yıl üretilen şeker pancarı, bu yıl önemli bir rekora imza attı. Yaklaşık 2 bin çiftçinin 90 bin dekar alanda ekim yaparak yetiştirdiği bu ürünün Muş ekonomisine büyük katkıda bulunması bekleniyor. Rekor üretim kendisiyle beraber Muş Şeker Fabrikası’nın tarihinde görülmemiş bir şeker ihracatı fırsatını da getiriyor.

#1
Foto - Türkiye'de ekiliyor! Adeta servet değerinde! Tüm zamanların rekoru...

Geçen yıl 1200 çiftçi ile sözleşme imzalanırken, bu yıl 2 bin çiftçiyle sözleşme imzalandı. Ekim alanı da 46 bin dekardan 90 bin dekara çıkarıldı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, bu yıl beklenen üretim miktarının oldukça yüksek olduğunu belirterek "Bu sene 2 bin çiftçimiz ile 90 bin dönümün üzerinde bir ekim alanında ekim gerçekleştirdik. Geçen yıla göre ciddi manada bir rağbet vardı. Pancarın geçen yıl iyi kazandırmasından kaynaklı üretim bu yıl yüksek. Belki de çiftçiye olan yaklaşımımız ve politikalarımızın bir etkisiyle pancar üretimi bu sene çok fazlaydı. Taahhüt almadan önce avans taban fiyatımız bin 900 TL olarak açıklamıştık. 600 bin tonu aşkın bir taahhüt aldık ama mevsimsel sıkıntılardan kaynaklı aşağı yukarı bu taahhüdümüzü işlenebilecek şekilde revize ettiğimizde yaklaşık 450 bin ton pancar işlemeyi öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Foto - Türkiye'de ekiliyor! Adeta servet değerinde! Tüm zamanların rekoru...

Kızılkaya, ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "450 bin ton pancarı işlediğimizde 37 bin 874'ü a şekeri, yaklaşık 22 bin 500 tona yakın da ihraç kayıtlı ve c şekeri olmak üzere 60 bin tonu aşkın bir şeker elde etmeyi öngörüyoruz. Yaklaşık 15 bin tona yakın da melas, 100 bin tonun üzerinde bir küspe üretmeyi öngörüyoruz. 450 ton pancar eşliğinde yaklaşık 900 milyonu sadece çiftçiye ödeme yapılacak. 900 milyonun ötesinde ödenecek olan nakliye ve küspe bedeliyle beraber çiftçinin cebine girebilecek. Muş'un ekonomisine girebilecek para miktarı bir milyar 400 milyon bandına ulaşıyor.

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Foto - Türkiye'de ekiliyor! Adeta servet değerinde! Tüm zamanların rekoru...

Şekerle ve manas ile beraber bu şehrin ekonomisine, ülkemizin ekonomisi 2 milyar 400 milyon TL bandında bir ekonomik girdi olmasını öngörüyoruz. Allah'ın izniyle bu sene de fabrikanın kuruluş tarihinde bugüne kadar olan tüm zamanların rekorunu kırmış olacağız. Hem işlenecek olan pancar miktarı hem de üretilecek olan şeker miktarına bakıldığında tarihi rekorlar senesi bu sene olacak. Fabrikanın tarihinde daha önce gerçekleştirmediğimiz bir durum daha var; ihraç kayıtlı şekeri ihraç yapıyoruz. Bu sene şeker ihracatı yapacağız" şeklinde konuştu.

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