2023-09-03 10:48:03 Türkiye'de ekiliyor! Adeta servet değerinde! Tüm zamanların rekoru...
Türkiye’de yetişip büyün dünyaya dağıtılıyor! Servet değerindeki bu ürün tüm zamanların rekorunu kırdı! Bu ürün sayesinde ihracatta rekor bekleniyor! Dünyanın sayılı yerlerinde yetişiyor. Bunlardan biri de Türkiye... Muş’ta her yıl üretilen şeker pancarı, bu yıl önemli bir rekora imza attı. Yaklaşık 2 bin çiftçinin 90 bin dekar alanda ekim yaparak yetiştirdiği bu ürünün Muş ekonomisine büyük katkıda bulunması bekleniyor. Rekor üretim kendisiyle beraber Muş Şeker Fabrikası’nın tarihinde görülmemiş bir şeker ihracatı fırsatını da getiriyor.