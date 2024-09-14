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Ekonomi
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Türkiye'de bu işi yapacak 150 bin kişi aranıyor! Bakanlıklar devreye girdi

2024-09-14 11:15:16
Türkiye'de bu işi yapacak 150 bin kişi aranıyor! Bakanlıklar devreye girdi

Hayvancılıkta verimi ve kaliteyi artırmak için yeni destekleme modeline geçen Türkiye’nin çoban ihtiyacı, birçok meslekteki açığı geride bıraktı. Türkiye gazetesinin haberine göre, İŞKUR tarafından 2024’ün 2’nci çeyreğine ilişkin yayımlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması Sonuçlarına göre açık iş sayısı, imalat sektöründe 99 bin 991, toptan ve perakende ticaret sektöründe 62 bin 489, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe 35 bin 908 bin olarak belirlenmişti. Hayvancılık sektöründe 150 bin çoban ihtiyacı ile bütün sektörlerden fazla elemana ihtiyaç duyuluyor.

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#1
Foto - Türkiye'de bu işi yapacak 150 bin kişi aranıyor! Bakanlıklar devreye girdi

Yüksek maaşlara rağmen devam eden çoban sıkıntısının çözülmesi için istihdam desteği ve eğitim dâhil birçok başlıkta uygulama bulunuyor. Ancak, çoban bulmakta zorlanan işletme sahipleri başta "Afganlar" olmak üzere yabancı çobanlarla bu açığı gidermeye çalışıyor.

#2
Foto - Türkiye'de bu işi yapacak 150 bin kişi aranıyor! Bakanlıklar devreye girdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren 400 bin küçükbaş hayvancılık işletmesi bulunduğunu belirterek “Gerekli yasal prosedürlerin yerine getirilmesi hâlinde yabancıların çalışmalarına engel bir durum yok. Ülkemizde çalışmakta olan yabancı statüsündeki kişilerin istihdamının devamlığının sağlanmasına yönelik çalışmalar, bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde devam ediyor” dedi.

#3
Foto - Türkiye'de bu işi yapacak 150 bin kişi aranıyor! Bakanlıklar devreye girdi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik de Türkiye’de hâlihazırda yaklaşık 50 bin çobanın çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

#4
Foto - Türkiye'de bu işi yapacak 150 bin kişi aranıyor! Bakanlıklar devreye girdi

"Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından 150 bin çobanın çalışması şart. Çoban sorunu hâlen devam ediyor. Bakanlıkların bu konuda çalıştıklarını biliyoruz, bu çalışmalara hız verilmesini talep ediyoruz. Bu kapsamda, yerli çobanlığın özendirilmesini ve yabancı çobanların da yasal mevzuat çerçevesinde önlerinin açılmasını istiyoruz."

#5
Foto - Türkiye'de bu işi yapacak 150 bin kişi aranıyor! Bakanlıklar devreye girdi

Bakan Yumaklı ‘sürü yöneticisi istihdam desteği’ kapsamında bugüne kadar 71 binden fazla işletmeye 660 milyon lira civarında destek ödemesi yapıldığını kaydetti. 2014 yılında başlatılan bu uygulama, yaklaşık 10 yıldır devam ediyor.

#6
Foto - Türkiye'de bu işi yapacak 150 bin kişi aranıyor! Bakanlıklar devreye girdi

2021 yılında çoban başına 6 bin lira olan destek, 2022 yılında 12 bin liraya, 2023 yılında 30 bin liraya yükseltilmişti. Ayrıca 400 bin aktif küçükbaş hayvancılık işletmesinin ehil sürü yöneticisi ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitimini tamamlayan 50 binin üzerinde sürü yöneticisine sertifika verildiği belirtildi.

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