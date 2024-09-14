Türkiye'de bu işi yapacak 150 bin kişi aranıyor! Bakanlıklar devreye girdi

Hayvancılıkta verimi ve kaliteyi artırmak için yeni destekleme modeline geçen Türkiye’nin çoban ihtiyacı, birçok meslekteki açığı geride bıraktı. Türkiye gazetesinin haberine göre, İŞKUR tarafından 2024’ün 2’nci çeyreğine ilişkin yayımlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması Sonuçlarına göre açık iş sayısı, imalat sektöründe 99 bin 991, toptan ve perakende ticaret sektöründe 62 bin 489, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe 35 bin 908 bin olarak belirlenmişti. Hayvancılık sektöründe 150 bin çoban ihtiyacı ile bütün sektörlerden fazla elemana ihtiyaç duyuluyor.