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Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

NATO ülkeleri arasında envanterinde en çok tank bulunduran ülkeler belli oldu. İşte en çok tanka sahip NATO ülkeleri...

#1
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

TRUMP İLE BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞTÜ 36. NATO Zirvesi, Ankara'nın ev sahipliğinde resmi olarak başladı. Zirvenin ilk gününe, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi dikkatleri üzerine çekti.

#2
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

NATO'DA EN ÇOK TANKA HANGİ ÜLKE SAHİP? Zirve kapsamında paylaşılan güncel askeri raporlarda, en fazla tanka sahip NATO ülkeleri de açıklandı. Verilere göre ABD, filosundaki tank sayısıyla ittifakın zirvesinde yer alırken; Türkiye de güçlü zırhlı filosuyla NATO içindeki en büyük kara güçleri arasındaki yerini perçinledi. İSTE EN ÇOK TANKI OLAN NATO ÜLKESİ!

#3
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

15) KANADA

#4
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

14) İSVEÇ

#5
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

13) FİNLANDİYA

#6
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

12) İTALYA

#7
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

11) MACARİSTAN

#8
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

10) İNGİLTERE

#9
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

9) ALMANYA

#10
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

8) İSPANYA

#11
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

7) BULGARİSTAN

#12
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

6) FRANSA

#13
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

5) ROMANYA

#14
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

4) POLONYA

#15
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

3) YUNANİSTAN

#16
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

2) TÜRKİYE

#17
Foto - Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

1) ABD/ derleyen: haber7

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