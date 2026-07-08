Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!
NATO ülkeleri arasında envanterinde en çok tank bulunduran ülkeler belli oldu. İşte en çok tanka sahip NATO ülkeleri...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
NATO ülkeleri arasında envanterinde en çok tank bulunduran ülkeler belli oldu. İşte en çok tanka sahip NATO ülkeleri...
TRUMP İLE BAŞKAN ERDOĞAN GÖRÜŞTÜ 36. NATO Zirvesi, Ankara'nın ev sahipliğinde resmi olarak başladı. Zirvenin ilk gününe, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi dikkatleri üzerine çekti.
NATO'DA EN ÇOK TANKA HANGİ ÜLKE SAHİP? Zirve kapsamında paylaşılan güncel askeri raporlarda, en fazla tanka sahip NATO ülkeleri de açıklandı. Verilere göre ABD, filosundaki tank sayısıyla ittifakın zirvesinde yer alırken; Türkiye de güçlü zırhlı filosuyla NATO içindeki en büyük kara güçleri arasındaki yerini perçinledi. İSTE EN ÇOK TANKI OLAN NATO ÜLKESİ!
15) KANADA
14) İSVEÇ
13) FİNLANDİYA
12) İTALYA
11) MACARİSTAN
10) İNGİLTERE
9) ALMANYA
8) İSPANYA
7) BULGARİSTAN
6) FRANSA
5) ROMANYA
4) POLONYA
3) YUNANİSTAN
2) TÜRKİYE
1) ABD/ derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23