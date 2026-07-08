Türkiye zirveye göz koydu! İşte en çok tankı olan NATO ülkeleri!

NATO'DA EN ÇOK TANKA HANGİ ÜLKE SAHİP? Zirve kapsamında paylaşılan güncel askeri raporlarda, en fazla tanka sahip NATO ülkeleri de açıklandı. Verilere göre ABD, filosundaki tank sayısıyla ittifakın zirvesinde yer alırken; Türkiye de güçlü zırhlı filosuyla NATO içindeki en büyük kara güçleri arasındaki yerini perçinledi. İSTE EN ÇOK TANKI OLAN NATO ÜLKESİ!