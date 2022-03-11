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Türkiye yeni güne korkunç bir haberle uyandı! Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

2022-03-11 08:17:07
Türkiye yeni güne korkunç bir haberle uyandı! Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre R.D. yönetimindeki 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü İstanbul'dan Diyarbakır istikametine gidiyordu.

Edinilen bilgiye göre R.D. yönetimindeki 35 AGG 489 plakalı yolcu otobüsü İstanbul'dan Diyarbakır istikametine gidiyordu.

#2
Foto - Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde yağan kar ve buzlanmanın etkisi ile savrularak devrildi.

Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde yağan kar ve buzlanmanın etkisi ile savrularak devrildi.

#3
Foto - İlk belirlemelere göre araçta bulunun 4'ü ağır 36 yolcu yaralandı.

İlk belirlemelere göre araçta bulunun 4'ü ağır 36 yolcu yaralandı.

#4
Foto - Günün ilk ışıklarında meydana gelen kazada yaralanan yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Günün ilk ışıklarında meydana gelen kazada yaralanan yolcular, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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