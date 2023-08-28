Türkiye o dağın altında milyonlarca varil petrol bulmuş olabilir! Müthiş haber verildi

Türkiye aslında doğal gazda belki biraz Macaristan konusunu konuşmamız lazım. Çok dile getirmesek de dünya Petrol piyasaları için önemli rolü var. 2 milyon varil petrol akışı boğazlar üzerinden geçiyor, dünyadaki tüketimin yüzde 2'si demek. 3-3,5 milyon varillik petrol arzından bahsediyoruz. Burada dünya petrolünün yüzde 3,5'inden bahsediyoruz. Türkiye çok güvenilir tedarik ülke olmuştur. Irak petrol bakanı bizi ziyaret ettiler. Hedefimiz en kısa sürede Irak Türkiye petrol boru hattını faaliyete almak. Bu boru hattı 90'lar, 2003'teki harpler, terörün getirdiği sıkıntılardan dolayı Irak tarafındaki hat şu anda çalışmıyor. Bizim taraf 650 km'lik boru hattı var. Burası 47 yıldır petrol akıtmaya devam ediyor. Biz bu Irak-Türkiye petrol boru hattı 6 deprem ilinden geçiyor, hatta ciddi kontrol sürecine girdik. Sıkıntılı olan yerlerdeki bakım faaliyetini bitirdik.