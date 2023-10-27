Türkiye ile Mısır güçleri birleştiriyor: 15 milyar doları aşacak! Harekete geçtiler

- "GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİK" Bakan Bolat da Saleh'in daveti üzerine geldiği Kahire'de kendisini evinde gibi hissettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Ortadoğu'da maalesef Filistinli kardeşlerimizin çok sıkıntılar ve zorluklar içinde olduğu bir ortamda Türkiye ve Mısır hükümetleri ile iş dünyası olarak güçlerimizi birleştirmek ve daha güçlü bir ekonomik ve ticaret ittifakı meydana getirmek için bir arada olmaya karar verdik. Bundan 2,5 ay önce kardeşimin 10 yıldan sonra ilk defa yaptığı ziyaret kapsamında çok önemli görüşmeler yapmış ve önemli konularda mutabakata varmıştık. Biz de yarın başlayacak Uluslararası İmalat Sanayi Fuarı'na katılmak, Mısırlı iş insanlarıyla Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlemek, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı heyetiyle iki ülke arasındaki ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere bu geziyi tertip ettik."