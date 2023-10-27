Türkiye ile Mısır güçleri birleştiriyor: 15 milyar doları aşacak! Harekete geçtiler

Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile birlikte, Mısır-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Saleh, Bolat ile 2 ay içinde üçüncü toplantılarını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Bu ziyaret 10 yıldan beri yapılan ilk ziyarettir. Çok önemli bir ziyaret olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. İki ülke arasında 10 yıllık durgunluk dönemi yaşanmıştı." diye konuştu. İki ülke arasında 2022 sonu itibarıyla 10 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu kaydeden Saleh, bu dış ticaret rakamının içinde petrol türevi ürünlerin de bulunduğunu söyledi. Şu anda çok önemli bir plan üzerinde çalıştıklarını anlatan Saleh, "Önümüzdeki 5 yılda 10 milyar doları nasıl 15 milyar dolara çıkarabiliriz diye çalışma yapıyoruz. Petrol dışı malların ticaretinin artırılması ve iki ülke arasında yerel paraların kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.