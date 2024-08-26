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Ekonomi
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Türkiye dostu Katar'dan dev doğal gaz hamlesi

2024-08-26 16:58:47
Türkiye dostu Katar'dan dev doğal gaz hamlesi

Türkiye dostu Katar dev doğal gaz anlaşmasına imza attı.

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#1
Foto - Türkiye dostu Katar'dan dev doğal gaz hamlesi

Gelişmeyi Katar duyurdu.

#2
Foto - Türkiye dostu Katar'dan dev doğal gaz hamlesi

Katar'dan Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik edilmesi için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

#3
Foto - Türkiye dostu Katar'dan dev doğal gaz hamlesi

QatarEnergy'den yapılan açıklamaya göre, şirket ile Kuwait Petroleum Corporation arasında 15 yıl süreli LNG tedarik anlaşması imzalandı.

#4
Foto - Türkiye dostu Katar'dan dev doğal gaz hamlesi

Anlaşma kapsamında Katar, Ocak 2025'ten itibaren Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon ton LNG ihraç edecek.

#5
Foto - Türkiye dostu Katar'dan dev doğal gaz hamlesi

Dünyanın en büyük LNG ihracatçıları arasında yer alan Katar'ın mevcut doğal gaz sıvılaştırma kapasitesi, yıllık 77 milyon ton seviyesinde bulunuyor. Katar hükümeti, bu kapasiteyi 2030'a kadar 142 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.

#6
Foto - Türkiye dostu Katar'dan dev doğal gaz hamlesi

Katar, 2023'te 78,5 milyon tonla en fazla LNG ihraç eden 3. ülke olmuş, küresel LNG arzı geçen yıl 395 milyon ton olarak kayıtlara geçmişti.

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