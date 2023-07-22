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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye dahil 5 ülkeye korkutan uyarı!

2023-07-22 11:07:16
Türkiye dahil 5 ülkeye korkutan uyarı!

Almanya merkezli Max Planck Ensititüsü'nün bilim dergisi Reviews of Geophysics'de yayınlanan araştırması Türkiye için yaklaşan tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Türkiye dahil 5 ülkeye korkutan uyarı!

Araştırmaya göre, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu, yakın zamanda benzeri görülmemiş aşırı hava olaylarıyla sarsılacak. Bölge “iklim değişikliğinin merkezi” olarak tanımlandı, bölgede sıcaklık artış hızının küresel ortalamanın neredeyse iki katı olduğu vurgulandı.

#2
Foto - Türkiye dahil 5 ülkeye korkutan uyarı!

Türkiye dahil bölgedeki ülkelerin gelecek yıllarda sıcak hava dalgaları, kuraklık, toz fırtınaları, aşırı yağış gibi krizler yaşayacağına dikkat çekildi.

#3
Foto - Türkiye dahil 5 ülkeye korkutan uyarı!

Bu yüzyılın sonuna kadar bölgede sıcaklıkların 5 dereceye kadar artacağı, özellikle yaz aylarında benzeri görülmemiş kavurucu sıcaklar yaşanacağı tahmin ediliyor.

#4
Foto - Türkiye dahil 5 ülkeye korkutan uyarı!

Bilim dergisi Reviews of Geophysics‘de yayınlanan araştırmada, gereken önlemler derhal alınmazsa Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun çok ciddi bir iklim krizinin etkisi altına gireceği belirtildi. Bölgenin “iklim değişikliğinin merkezi” olarak tanımlandığı raporda, bölgede sıcaklık artış hızının küresel ortalamanın neredeyse iki katı olduğu vurgulandı.

#5
Foto - Türkiye dahil 5 ülkeye korkutan uyarı!

Araştırmaya göre yağış miktarının da azalmasıyla bölge çok ciddi bir su ve gıda krizi yaşayacak, tüm ekonomik sektörler krizden etkilenecek, bölgede yaşayan 400 milyon kişi çok yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalacak. Su seviyelerinin yükselmesiyle birçok yerde kıyı bölgeler ve tarım alanları yok olmanın eşiğine gelecek.

#6
Foto - Türkiye dahil 5 ülkeye korkutan uyarı!

Bu yüzyılın sonuna kadar bölgede sıcaklıkların 5 dereceye kadar artacağı, özellikle yaz aylarında benzeri görülmemiş kavurucu sıcaklar yaşanacağı tahmin ediliyor. Rapora göre yağış miktarının da azalmasıyla bölge çok ciddi bir su ve gıda krizi yaşayacak, tüm ekonomik sektörler krizden etkilenecek, bölgede yaşayan 400 milyon kişi çok yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalacak. Su seviyelerinin yükselmesiyle birçok yerde kıyı bölgeler ve tarım alanları yok olmanın eşiğine gelecek. Raporda, iklim krizinin vuracağı ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Katar, Suriye ve Suudi Arabistan da yer aldı. Ayrıca siyasi krizlerin ve çatışmaların yaşandığı bölgede ülkelerin iklim kriziyle mücadele için bir araya gelmesinin zor olduğu da kaydedildi.

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