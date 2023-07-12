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Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına giriyor

2023-07-12 07:10:05
Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına giriyor

Şiddetli yağışlar yerini aşırı sıcaklara bıraktı. Tahminlere göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Nemin de etkisiyle sıcaklık özellikle kıyı kesimlerde daha da fazla hissedilecek.

#1
Foto - Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına giriyor

Türkiye'nin birçok kesimi günlerdir kuvvetli yağışların etkisi altında. Özellikle Batı Karadeniz’de sele sebep olan şiddetli yağışlar yerini aşırı sıcaklara bırakıyor.

#2
Foto - Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yetkililer aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle kronik hastalığı olanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

#3
Foto - Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına giriyor

ÖZELLİKLE BATI VE GÜNEY KESİMLERDE ETKİLİ OLACAK “Küresel süreçlere göre özellikle de Türkiye’yi ilgilendiren basınç merkezleri ve yapıları açısından bakıldığında pazar gününe kadar sıcak hava görülecek” diyen Prof. Dr. Gönençgil, geçen yaza benzer bir tablonun yaşandığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Geçen yaz aylarında özellikle Avrupa'da da sıcak hava dalgalarının sebebi olan basınç yapısının hem Avrupa'da hem Türkiye'de bugünden itibaren etkili olmaya başladığını gördük.” Bu sıcak hava dalgalarının sebebi olan basınç yapısının Türkiye’nin özellikle batı bölgelerinde ve güney kesimlerinde etkili olacağını ifade eden Prof. Dr. Gönençgil, “Kıyı kesimlerinde sıcaklıklar yükselecek; hatta sıcak hava dalgasına dönüşmesi ihtimali de söz konusu” diye uyarıyor.

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Foto - Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına giriyor

KIYI BÖLGELERDE NEM ETKİSİ Sıcak hava dalgasının birtakım olumsuz etkiler yaratabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Gönençgil, kıyı bölgelerde nemle birlikte daha büyük etkilerin söz konusu olabileceğini söylüyor. Bunun da hem günlük yaşamı hem de insanların sağlığını etkileyebileceğini belirtiyor. Yaz boyu hem aşırı yağışlar hem de aşırı sıcaklar bekleniyor... Prof. Dr. Gönençgil bunun, mevsim ya da dönem koşullarının etkisi olduğuna değinerek şöyle devam ediyor: “Geçtiğimiz dönemlere göre farklı olan yaz yağışlarının biraz daha fazla; daha doğrusu zaman zaman ortalamanın üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklık arttıkça havanın nem tutma kapasitesi arttığı için yağışlar daha fazla düşüyor. Bu da son birkaç gündür gördüğümüz gibi Türkiye’nin belli bölgelerinde afete dönüşecek, zarar verebilecek boyuta geliyor.”

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