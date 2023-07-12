Türkiye aşırı sıcakların etkisi altına giriyor

KIYI BÖLGELERDE NEM ETKİSİ Sıcak hava dalgasının birtakım olumsuz etkiler yaratabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Gönençgil, kıyı bölgelerde nemle birlikte daha büyük etkilerin söz konusu olabileceğini söylüyor. Bunun da hem günlük yaşamı hem de insanların sağlığını etkileyebileceğini belirtiyor. Yaz boyu hem aşırı yağışlar hem de aşırı sıcaklar bekleniyor... Prof. Dr. Gönençgil bunun, mevsim ya da dönem koşullarının etkisi olduğuna değinerek şöyle devam ediyor: “Geçtiğimiz dönemlere göre farklı olan yaz yağışlarının biraz daha fazla; daha doğrusu zaman zaman ortalamanın üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklık arttıkça havanın nem tutma kapasitesi arttığı için yağışlar daha fazla düşüyor. Bu da son birkaç gündür gördüğümüz gibi Türkiye’nin belli bölgelerinde afete dönüşecek, zarar verebilecek boyuta geliyor.”