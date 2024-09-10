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Ekonomi
6
Turkcell 3 büyük şirketini sattı

2024-09-10 07:48:24
Turkcell 3 büyük şirketini sattı

Türkiye'nin teknolojik iletişim operatörü Turkcell, 3 büyük şirketini devretme kararı aldı.

#1
Foto - Turkcell 3 büyük şirketini sattı

Turkcell, Ukrayna'daki üç önemli şirketini 524,3 milyon dolara devretti. Bu anlaşma sektörün dikkatini çekti.

#2
Foto - Turkcell 3 büyük şirketini sattı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, satış işlemi NJJ Holding'in kontrolündeki DVL Telecom'a gerçekleştirildi. Bu dev satış, Turkcell'in Ukrayna'daki tüm yatırımlarını kapsayan bir adım oldu. Turkcell'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Hisselerin tüm hak ve borçlarıyla birlikte devredildiğini" vurguladı.

#3
Foto - Turkcell 3 büyük şirketini sattı

Şirketin açıklamasında, 524,3 milyon dolarlık ödemenin, bugünkü kapanış tarihi itibarıyla gerçekleştiği belirtildi. Nihai satış bedeli ise kapanış sırasında yapılacak finansal uyarlamalar sonucunda netleşecek.

#4
Foto - Turkcell 3 büyük şirketini sattı

Bu satışla birlikte Turkcell, Ukrayna'daki tüm operasyonlarını sona erdirmiş oldu. Şirket, gelecekteki tüm gelişmelerin de kamuya tam zamanında açıklanacağını belirtti.

#5
Foto - Turkcell 3 büyük şirketini sattı

Bu anlaşma, Turkcell'in stratejik adımlarından biri olarak görülüyor. 524,3 milyon dolarlık bu satış, telekom sektöründe önemli bir etki olacak.

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