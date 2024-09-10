2024-09-10 07:48:24 Turkcell 3 büyük şirketini sattı
Türkiye'nin teknolojik iletişim operatörü Turkcell, 3 büyük şirketini devretme kararı aldı.
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Türkiye'nin teknolojik iletişim operatörü Turkcell, 3 büyük şirketini devretme kararı aldı.
Turkcell, Ukrayna'daki üç önemli şirketini 524,3 milyon dolara devretti. Bu anlaşma sektörün dikkatini çekti.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, satış işlemi NJJ Holding'in kontrolündeki DVL Telecom'a gerçekleştirildi. Bu dev satış, Turkcell'in Ukrayna'daki tüm yatırımlarını kapsayan bir adım oldu. Turkcell'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Hisselerin tüm hak ve borçlarıyla birlikte devredildiğini" vurguladı.
Şirketin açıklamasında, 524,3 milyon dolarlık ödemenin, bugünkü kapanış tarihi itibarıyla gerçekleştiği belirtildi. Nihai satış bedeli ise kapanış sırasında yapılacak finansal uyarlamalar sonucunda netleşecek.
Bu satışla birlikte Turkcell, Ukrayna'daki tüm operasyonlarını sona erdirmiş oldu. Şirket, gelecekteki tüm gelişmelerin de kamuya tam zamanında açıklanacağını belirtti.
Bu anlaşma, Turkcell'in stratejik adımlarından biri olarak görülüyor. 524,3 milyon dolarlık bu satış, telekom sektöründe önemli bir etki olacak.
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