Turkcell 3 büyük şirketini sattı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, satış işlemi NJJ Holding'in kontrolündeki DVL Telecom'a gerçekleştirildi. Bu dev satış, Turkcell'in Ukrayna'daki tüm yatırımlarını kapsayan bir adım oldu. Turkcell'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Hisselerin tüm hak ve borçlarıyla birlikte devredildiğini" vurguladı.