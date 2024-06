İhtilaflı bölgelerin askerden arındırılmasını amaçlayan müteakip anlaşmalara rağmen, bunlara her zaman uyulmamış, bu da aralıklı çatışmalara ve diplomatik açmazlara yol açmıştır. Daha fazla gözetim ve operasyonel esnekliğe duyulan ihtiyaç, 2020 yılında Ladakh bölgesinde yaşanan ve her iki tarafta da kayıplara yol açan şiddetli bir çatışmanın ardından özellikle belirgin hale geldi. Bu olay, sınır çatışmalarında önemli bir tırmanışa işaret etti ve her iki ülkenin de önemli miktarda askeri konuşlandırmasına yol açtı. Buna karşılık Hindistan, keşif ve operasyonel kabiliyetlerini geliştirmek için hava insansız hava aracı filosunu güçlendirmeye odaklanarak bu ihtilaflı bölgede sürekli ve tetikte bir varlık sağlamıştır.