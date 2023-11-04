Türk öğrenciler ABD’de uzay kampına katıldı

Programın başlatıldığı 2010 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3.000 öğrenci, Honeywell'in desteğiyle Uzay Kampı'na katıldı. Dünyanın dört bir yanındaki uçaklarda ve havalimanlarında kullanılan geniş ürün yelpazesiyle havacılığın geleceğini şekillendiren yenilikçi çözümler sunan lider havacılık şirketi Honeywell'in inovasyonları arasında insansız hava araçları (İHA'lar) için hidrojen yakıt hücreleri ve hibrit elektrikli uçaklara güç sağlayan megawatt turbo jeneratörlerin yanı sıra elektrikli uçak motorları ve en katı jet yakıtı performans standartlarını karşılayan, çeşitli sürdürülebilir hammaddelerden elde edilen sürdürülebilir havacılık yakıtları yer alıyor. Uzay Kampı programı kapsamında, katılımcılar roket inşa etme, kodlama ve test etme gibi bir dizi zorlu ekip çalışmasının parçası olarak STEM alanında liderlik yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Ayrıca, astronot eğitimi simülasyonları, mekik görevleri ve düşük yer çekimli ay yürüyüşleri gibi uygulamalara katılarak dijital becerilerini artırdı. Programa katılan öğrencilerin hepsi Honeywell çalışanlarının çocukları arasından, akademik başarı ve toplumsal çalışmalara dayanan titiz bir değerlendirme süreci sonucunda seçildi. Eğitim, yemek, konaklama ve program materyalleri masraflarını kapsayan burslar, Honeywell ve çalışanları tarafından karşılandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü birinci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Nehir Ada Saraç programla ilgili düşüncelerini paylaşırken şunları söyledi: "Bu kamp bana asla unutamayacağım harika bir deneyim ve yeni arkadaşlıklar kazandırdı. Birçok yeni bilgi öğrendim ve farklı ülkelerden farklı insanlarla tanıştım. Bu tecrübe bana gelecek için ilham verdi ve bakış açımı genişletti." İzmir Amerikan Koleji 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Mehmet Kerim Kuru ise şunları söyledi: "Uzman bilim insanlarının rehberliğinde bilimsel deneyler yapmak, roket modelleri tasarlamak ve inşa etmek, test etmek ve sonuçları analiz etmek çok heyecan vericiydi. Tüm bu bilimsel çalışmaları ve etkinlikleri dünyanın farklı ülkelerinden ve kültürlerinden gelen öğrencilerle birlikte yapmak eşsiz bir deneyimdi." Bilfen Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Fatih Kaan Ermiş ise deneyimini şöyle özetledi: "Kampta çok sayıda yabancı arkadaş edindim ve onların kültürlerini öğrendim. Bu kampa katıldığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Kampın geleceğime çok şey katacağını düşünüyorum."