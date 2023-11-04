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Teknoloji-Bilişim
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Türk öğrenciler ABD’de uzay kampına katıldı

2023-11-04 12:13:55
Türk öğrenciler ABD’de uzay kampına katıldı

13. Honeywell Liderlik Akademisi, Türkiye’den 3 öğrenci de dahil olmak üzere, 46 ülkeden 237 öğrencinin katılımıyla, Huntsville, Alabama'daki U.S. Space and Rocket Center'da gerçekleştirildi. İki haftalık program, katılımcıları STEM kariyerlerine teşvik etmeyi amaçlıyor.

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Foto - Türk öğrenciler ABD’de uzay kampına katıldı

Honeywell (NASDAQ: HON) tarafından her yıl düzenlenen Honeywell Liderlik Akademisi, bu yıl Türkiye dahil olmak üzere 46 ülkeden 237 öğrenciyi, Alabama'nın Huntsville şehrindeki ABD Uzay ve Roket Merkezi'nde (USSRC) bir araya getirdi. Uzay Kampı, 15-20 Ekim ve 22-27 Ekim tarihleri arasında 16-18 yaş aralığındaki öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Program katılımcıları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında kariyer yapmaya yönlendirmeyi hedefliyor. Öğrenciler; kodlama, bilgisayar bilimi, liderlik ve iletişim becerileri ile uzay bilimi alanlarında uygulamalı etkinliklerle dolu bir programla karşılandı.

#2
Foto - Türk öğrenciler ABD’de uzay kampına katıldı

Honeywell Liderlik Akademisi’ne bu yıl Türkiye’den katılan öğrenciler Nehir Ada Saraç, Mehmet Kerim Kuru ve Fatih Kaan Ermiş, STEM alanında ilgi ve yeteneklerini pekiştirecek özel deneyimlerle ülkelerine döndü. Honeywell Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran, geleceği şekillendirmede teknoloji ve eğitimin önemine yürekten inandıklarını belirterek şunları söyledi: "13 yıldır öğrencilerin STEM alanında teknik ve iletişim becerilerini geliştirmeleri için Uzay Kampı'na katılmalarına katkıda bulunuyoruz. Bu yıl da üç Türk öğrenciye kampa katılma imkânı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. STEM alanındaki kariyer olanakları geleceğin teknolojik gelişmelerini şekillendirecek. Gençlerin bu alana ilgisini artırmak, sadece kendi kariyerleri için değil, küresel teknolojik ilerleme için de çok önemli bir adım." Doyuran ayrıca Honeywell'in 1914'te otopilota öncülük etmesinden bu yana havacılık sektöründe inovasyonun en ön saflarında yer aldığını belirtti ve ekledi: "Türkiye'de havacılık sektörünün tamamı dahil olmak üzere, dünyadaki uçakların yaklaşık yüzde 90'ı Honeywell ürünlerini kullanıyor. Honeywell, kalkıştan inişe kadar tüm yolculuk boyunca güvenlik, sağlık, konfor ve sürdürülebilirlik sağlayarak hava yolculuğunu geliştirmeye kendini adamış bir şirket. 60 yıldır her insanlı NASA uzay görevinin ayrılmaz bir parçası olan ürünlerimiz yaklaşık 1.000 uyduda kullanılıyor."

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Foto - Türk öğrenciler ABD’de uzay kampına katıldı

Programın başlatıldığı 2010 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3.000 öğrenci, Honeywell'in desteğiyle Uzay Kampı'na katıldı. Dünyanın dört bir yanındaki uçaklarda ve havalimanlarında kullanılan geniş ürün yelpazesiyle havacılığın geleceğini şekillendiren yenilikçi çözümler sunan lider havacılık şirketi Honeywell'in inovasyonları arasında insansız hava araçları (İHA'lar) için hidrojen yakıt hücreleri ve hibrit elektrikli uçaklara güç sağlayan megawatt turbo jeneratörlerin yanı sıra elektrikli uçak motorları ve en katı jet yakıtı performans standartlarını karşılayan, çeşitli sürdürülebilir hammaddelerden elde edilen sürdürülebilir havacılık yakıtları yer alıyor. Uzay Kampı programı kapsamında, katılımcılar roket inşa etme, kodlama ve test etme gibi bir dizi zorlu ekip çalışmasının parçası olarak STEM alanında liderlik yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Ayrıca, astronot eğitimi simülasyonları, mekik görevleri ve düşük yer çekimli ay yürüyüşleri gibi uygulamalara katılarak dijital becerilerini artırdı. Programa katılan öğrencilerin hepsi Honeywell çalışanlarının çocukları arasından, akademik başarı ve toplumsal çalışmalara dayanan titiz bir değerlendirme süreci sonucunda seçildi. Eğitim, yemek, konaklama ve program materyalleri masraflarını kapsayan burslar, Honeywell ve çalışanları tarafından karşılandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü birinci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Nehir Ada Saraç programla ilgili düşüncelerini paylaşırken şunları söyledi: "Bu kamp bana asla unutamayacağım harika bir deneyim ve yeni arkadaşlıklar kazandırdı. Birçok yeni bilgi öğrendim ve farklı ülkelerden farklı insanlarla tanıştım. Bu tecrübe bana gelecek için ilham verdi ve bakış açımı genişletti." İzmir Amerikan Koleji 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Mehmet Kerim Kuru ise şunları söyledi: "Uzman bilim insanlarının rehberliğinde bilimsel deneyler yapmak, roket modelleri tasarlamak ve inşa etmek, test etmek ve sonuçları analiz etmek çok heyecan vericiydi. Tüm bu bilimsel çalışmaları ve etkinlikleri dünyanın farklı ülkelerinden ve kültürlerinden gelen öğrencilerle birlikte yapmak eşsiz bir deneyimdi." Bilfen Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Fatih Kaan Ermiş ise deneyimini şöyle özetledi: "Kampta çok sayıda yabancı arkadaş edindim ve onların kültürlerini öğrendim. Bu kampa katıldığım için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Kampın geleceğime çok şey katacağını düşünüyorum."

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