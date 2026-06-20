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Türk Milli Takımı’nın düştüğü durum: 85’inci sıradaki Haiti ile aynı sonu yaşadık!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türk Milli Takımı’nın düştüğü durum: 85’inci sıradaki Haiti ile aynı sonu yaşadık!

2026 FIFA Dünya Kupası’na büyük umutlarla ve görkemli hedeflerle katılan A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçıyla kupaya resmen veda etti.

#1
Foto - Türk Milli Takımı’nın düştüğü durum: 85’inci sıradaki Haiti ile aynı sonu yaşadık!

Turnuvada sıfır çeken ay-yıldızlılar, oynadığı iki müsabakada da rakip fileleri havalandıramayarak halkımızı derin bir hayal kırıklığına uğrattı.

#2
Foto - Türk Milli Takımı’nın düştüğü durum: 85’inci sıradaki Haiti ile aynı sonu yaşadık!

Güncel FIFA Dünya Sıralaması’nda 22. sırada yer alan Türkiye’nin bu dramatik çöküşü, futbol dünyasında turnuvanın en büyük fiyaskosu olarak yorumlanırken; millilerimiz, turnuvada gol atamadan elenmesi kesinleşen yegane diğer takım olan, dünya sıralamasının 85. basamağındaki kısıtlı imkanlara sahip Haiti ile aynı acı sonu paylaştı.

#3
Foto - Türk Milli Takımı’nın düştüğü durum: 85’inci sıradaki Haiti ile aynı sonu yaşadık!

Devasa kadrosu ve teknik heyetiyle kağıt üzerinde ezici üstünlüğü bulunan milli takımın, futbol sahasındaki varlığı tartışılan Haiti ile aynı istatistiksel dipte buluşması Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçti.

#4
Foto - Türk Milli Takımı’nın düştüğü durum: 85’inci sıradaki Haiti ile aynı sonu yaşadık!

Yaşanan bu tarihi bozgunun ardından, turnuva öncesinde magazin dünyasından yükselen absürt kehanetler ve iddialı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

#5
Foto - Türk Milli Takımı’nın düştüğü durum: 85’inci sıradaki Haiti ile aynı sonu yaşadık!

Ermeni asıllı olması ve geçmişteki Türkiye karşıtı duruşuyla bilinen ABD’li televizyon figürü Kim Kardashian’ın turnuva öncesinde sarf ettiği, “Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanacağına dair içimde çok güçlü bir his var” şeklindeki “altıncı his” tahmini, millilerin gol dahi atamadan turnuvaya havlu atmasıyla adeta patladı.

#6
Foto - Türk Milli Takımı’nın düştüğü durum: 85’inci sıradaki Haiti ile aynı sonu yaşadık!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da turnuva öncesinde Milli Takım’ın gruptan rahat çıkacağını söylemiş ve üst hedef konulmaması gerektiğini belirterek önümüzün açık olduğunu vurgulamıştı.

#7
Foto - Türk Milli Takımı’nın düştüğü durum: 85’inci sıradaki Haiti ile aynı sonu yaşadık!

Türkiye'nin gruptan çıkamaması, hatta gol bile atamadan ikinci maçta elenmesi, kimsenin beklemediği bir şok etkisi oldu.

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