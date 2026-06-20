Türk Milli Takımı’nın düştüğü durum: 85’inci sıradaki Haiti ile aynı sonu yaşadık!
2026 FIFA Dünya Kupası’na büyük umutlarla ve görkemli hedeflerle katılan A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçıyla kupaya resmen veda etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
2026 FIFA Dünya Kupası’na büyük umutlarla ve görkemli hedeflerle katılan A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçıyla kupaya resmen veda etti.
Turnuvada sıfır çeken ay-yıldızlılar, oynadığı iki müsabakada da rakip fileleri havalandıramayarak halkımızı derin bir hayal kırıklığına uğrattı.
Güncel FIFA Dünya Sıralaması’nda 22. sırada yer alan Türkiye’nin bu dramatik çöküşü, futbol dünyasında turnuvanın en büyük fiyaskosu olarak yorumlanırken; millilerimiz, turnuvada gol atamadan elenmesi kesinleşen yegane diğer takım olan, dünya sıralamasının 85. basamağındaki kısıtlı imkanlara sahip Haiti ile aynı acı sonu paylaştı.
Devasa kadrosu ve teknik heyetiyle kağıt üzerinde ezici üstünlüğü bulunan milli takımın, futbol sahasındaki varlığı tartışılan Haiti ile aynı istatistiksel dipte buluşması Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçti.
Yaşanan bu tarihi bozgunun ardından, turnuva öncesinde magazin dünyasından yükselen absürt kehanetler ve iddialı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
Ermeni asıllı olması ve geçmişteki Türkiye karşıtı duruşuyla bilinen ABD’li televizyon figürü Kim Kardashian’ın turnuva öncesinde sarf ettiği, “Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanacağına dair içimde çok güçlü bir his var” şeklindeki “altıncı his” tahmini, millilerin gol dahi atamadan turnuvaya havlu atmasıyla adeta patladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da turnuva öncesinde Milli Takım’ın gruptan rahat çıkacağını söylemiş ve üst hedef konulmaması gerektiğini belirterek önümüzün açık olduğunu vurgulamıştı.
Türkiye'nin gruptan çıkamaması, hatta gol bile atamadan ikinci maçta elenmesi, kimsenin beklemediği bir şok etkisi oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23