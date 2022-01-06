2022-01-06 17:02:06 Türk Kızılaydan Arakanlı göçmenlere yardım
Türk Kızılay, Pakistan’ın Karaçi şehrinde 7 okuldaki 1260 Arakanlı Müslüman öğrenciye eğitim malzemesi yardımı yaptı.
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Türk Kızılay, Pakistan’ın Karaçi şehrinde 7 okuldaki 1260 Arakanlı Müslüman öğrenciye eğitim malzemesi yardımı yaptı.
Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı ve sivil toplum örgütü Kızların Eğitimi İçin Pakistan İttifakı (PAGE) iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim malzemesi yardımı için Karaçi’nin Gülşen-i İkbal bölgesinde dağıtım töreni düzenlendi.
Törene, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Türk Kızılay ve Pakistan Kızılayından yetkililer ile davetliler katıldı.
Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaçi’de 7 okuldaki 1260 Arakanlı göçmen öğrenciye eğitim malzemesi yardımı yapıldığını söyledi.
Camilo, öğrencilerin kendilerine büyük ilgi gösterdiklerini ve çok mutlu olduklarını kaydetti.
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