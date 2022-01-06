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Hayat-Aktüel
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Türk Kızılaydan Arakanlı göçmenlere yardım

2022-01-06 17:02:06
Türk Kızılaydan Arakanlı göçmenlere yardım

Türk Kızılay, Pakistan’ın Karaçi şehrinde 7 okuldaki 1260 Arakanlı Müslüman öğrenciye eğitim malzemesi yardımı yaptı.

#1
Foto - Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı ve sivil toplum örgütü Kızların Eğitimi İçin Pakistan İttifakı (PAGE) iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim malzemesi yardımı için Karaçi’nin Gülşen-i İkbal bölgesinde dağıtım töreni düzenlendi.

Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı ve sivil toplum örgütü Kızların Eğitimi İçin Pakistan İttifakı (PAGE) iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim malzemesi yardımı için Karaçi’nin Gülşen-i İkbal bölgesinde dağıtım töreni düzenlendi.

#2
Foto - Törene, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Türk Kızılay ve Pakistan Kızılayından yetkililer ile davetliler katıldı.

Törene, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Türk Kızılay ve Pakistan Kızılayından yetkililer ile davetliler katıldı.

#3
Foto - Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaçi’de 7 okuldaki 1260 Arakanlı göçmen öğrenciye eğitim malzemesi yardımı yapıldığını söyledi.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaçi’de 7 okuldaki 1260 Arakanlı göçmen öğrenciye eğitim malzemesi yardımı yapıldığını söyledi.

#4
Foto - Camilo, öğrencilerin kendilerine büyük ilgi gösterdiklerini ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

Camilo, öğrencilerin kendilerine büyük ilgi gösterdiklerini ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

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