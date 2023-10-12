Turizmin patlamasıyla Karadeniz'e turist akını, kaçak tesisleşmeyi de beraberinde getirdi: Kaçak turizm tesis oranı 2 yılda 51 kat arttı

MÜDAHALE EDİLMİYOR, TURİZM BAKANLIĞI DENETLEMELİ’: Yasa dışı hizmet veren kişi ve işletmeler hakkında tespit yapıp yetkili kurumlara ilettiklerini söyleyen Dündar, "Tespit ettiğimiz 2 bin 850 yerel işletmeyle ilgili listeler yerel yönetimlerin önünde. Herkes kim olduğunu, adreslerine kadar biliyor ancak müdahale edilmiyor. Önerimiz şudur, denetim yetkisi, belgelendirme yetkisi olan Turizm Bakanlığı'na ve bakanlığın taşra teşkilatlarına süratle geçirilmelidir.Turizm Bakanlığı, nasıl belgelendirmeyi yapıyorsa denetimleri de bakanlık ve taşra teşkilatı yapmalıdır. Turizm Bakanlığı'nın haziran ayından itibaren 4 defa valiliklere gönderdiği genelgelerin uygulanmasının çok elzem olduğunu düşünüyorum. Bu genelgelere uyulmuş olsaydı Trabzonlu turizmciler bu sorunları yaşamayacaktı. Genelgelere uyulsaydı kimse köyünde, kentinde, derede, tepede, belediyeye selam vermeden apart, bungalov, villa yapmaya cesaret edemeyecekti. Maalesef merkez ilçe köylerinde bile görüyoruz. Belediyenin kapısından geçmemiş insanlar bina inşa ediyorlar. Kamuda çalışanların bile yasa dışı tesis işletmesi söz konusu. Buna müdahale edilmeyecek de neye edilecek?" dedi.