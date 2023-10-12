2023-10-12 13:57:25 Turizmin patlamasıyla Karadeniz'e turist akını, kaçak tesisleşmeyi de beraberinde getirdi: Kaçak turizm tesis oranı 2 yılda 51 kat arttı
Karadeniz bölgesinde turizmin patlamasıyla birlikte kaçak turizm tesisleşme oranında büyük artış yaşandı. Kaçak tesislerin bir an önce belgelerini çıkartıp işlerini resmi yapmaları ve bu durumu suistimal edip haksız kazanç ve rekabet etmemeleri bekleniyor. Trabzon’da da kaçak turizm tesisleri son 2 yılda 51 kart artış gösterdi. Doğa ve kültür turizminde Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barından Trabzon'da, artan turist sayısıyla, yasa dışı konaklama hizmeti sunan tesislerin sayısında da artış oldu.