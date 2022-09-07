2022-09-07 20:16:52 TurAz Kartalı 2022 tatbikatı nefes kesti
Azerbaycan'da, Türk Hava Kuvvetleri ile düzenlenen ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2022"nin devam ettiği bildirildi.
Azerbaycan'da, Türk Hava Kuvvetleri ile düzenlenen ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2022"nin devam ettiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında pilotlar, temsili düşmanın hava savunmasından kaçınma ve kara hedeflerine hava saldırıları yapma görevleri icra etti.
Açıklamada, görevlerin başarıyla icra edildiği belirtildi.
TurAz Kartalı 2022'den görüntüler...
TurAz Kartalı 2022'den görüntüler...
TurAz Kartalı 2022'den görüntüler...
TurAz Kartalı 2022'den görüntüler...
TurAz Kartalı 2022'den görüntüler...
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