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TurAz Kartalı 2022 tatbikatı nefes kesti

2022-09-07 20:16:52
TurAz Kartalı 2022 tatbikatı nefes kesti

Azerbaycan'da, Türk Hava Kuvvetleri ile düzenlenen ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2022"nin devam ettiği bildirildi.

#1
Foto - TurAz Kartalı 2022 tatbikatı nefes kesti

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında pilotlar, temsili düşmanın hava savunmasından kaçınma ve kara hedeflerine hava saldırıları yapma görevleri icra etti.

#2
Foto - TurAz Kartalı 2022 tatbikatı nefes kesti

Açıklamada, görevlerin başarıyla icra edildiği belirtildi.

#3
Foto - TurAz Kartalı 2022 tatbikatı nefes kesti

TurAz Kartalı 2022'den görüntüler...

#4
Foto - TurAz Kartalı 2022 tatbikatı nefes kesti

TurAz Kartalı 2022'den görüntüler...

#5
Foto - TurAz Kartalı 2022 tatbikatı nefes kesti

TurAz Kartalı 2022'den görüntüler...

#6
Foto - TurAz Kartalı 2022 tatbikatı nefes kesti

TurAz Kartalı 2022'den görüntüler...

#7
Foto - TurAz Kartalı 2022 tatbikatı nefes kesti

TurAz Kartalı 2022'den görüntüler...

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