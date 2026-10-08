Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!
Fon krizinde yanlış yapanların yanı sıra ihmali veya kusuru bulunanların da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımızın neşteri keskindir. Arkadaş, neştere konu olmadan adım atılmaz mı? Bizi yoran, kamuoyunda bizi tartıştıran birkaç kişi, 'ben neştere konu olmadan gereğini yapacağım' demez mi? İstifa mı diyorsun, af mı diyorsun, ne diyorsan bir bak aynaya" dedi.