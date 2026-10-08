  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ATAK helikopterinden istemediğimiz haber geldi Somonun tahtı sallanıyor! İşte protein açısından en zengin balıklar Maltepe’de çöken binada yeni gelişme! Bakan Memişoğlu, yaralıların son durumunu paylaştı Yahşiyan’da dev yolsuzluk operasyonu! 2 bin 31 taşınmaza el konuldu, 9 gözaltı Türkiye'den TB2 SİHA alıyorlardı: Bir anda GPS konusunda uyduya ihtiyaç duymayan İHA ürettiler Babanın isyanı: Hastane belgeleri saklıyor! Güzelleşeyim derken canından oldu! Ağrı Dağı’nda yıllardır aranan sır için yeni bulgu! Toprağın altında ne var? 2027’de asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 rakam Türkiye'nin gizli kozu ortaya çıktı: Kritik teknolojide üretim başlıyor Bakan Işıkhan 9 aylık verileri açıkladı! İŞKUR 1,1 milyon kişiyi iş sahibi yaptı
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

Fon krizinde yanlış yapanların yanı sıra ihmali veya kusuru bulunanların da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımızın neşteri keskindir. Arkadaş, neştere konu olmadan adım atılmaz mı? Bizi yoran, kamuoyunda bizi tartıştıran birkaç kişi, 'ben neştere konu olmadan gereğini yapacağım' demez mi? İstifa mı diyorsun, af mı diyorsun, ne diyorsan bir bak aynaya" dedi.

1
#1
Foto - Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Isparta’da gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Turan, son günlerde kamuoyunun gündemindeki fon krizine ilişkin mesajlar verdi. Turan, meselenin yalnızca soruşturma kapsamında adı geçen kişiler üzerinden ele alınmaması gerektiğini belirterek, ihmali veya kusuru bulunan kurum ve yöneticilerin de sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

#2
Foto - Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

“ÜZGÜNÜZ, YORGUNUZ AMA DAHA DOĞRUSU KIRGINIZ” Parti teşkilatlarının büyük bir fedakârlıkla çalıştığını kaydeden Turan, son dönemde yaşanan tartışmaların bu emeğe zarar verdiğini söyledi. Turan, “Lafı dolandırmaya gerek yok. Son dönem hepimizin üzüldüğü, rahatsız olduğu, sıkıldığı konular var” diyerek, “Üzgünüz, yorgunuz ama daha doğrusu kırgınız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin geçmişte çok daha ağır badireleri atlattığını hatırlatan Turan, “Depremi, seli, darbeyi, birçok uluslararası operasyonu aşmış bir milletiz. Ama denizi aşıp derede boğulmayı hazmedemiyoruz. Bu son virajı açıkçası vicdanım, yüreğim kaldırmıyor” dedi.

#3
Foto - Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

“PARTİMİZİN İMAJINA ZARAR VEREN ANLAYIŞI TEMİZLEMEK ZORUNDAYIZ” Yaşanan tartışmaların tek bir isim üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Turan, meselenin daha geniş bir sorumluluk çerçevesinde ele alınması gerektiğini kaydetti. Turan, “Konu bir kişiyi, bir şahsı ifade etmek değil. Bir meseleyi tartışıyoruz. Partimizin imajına zarar veren bir anlayışı tartışıyoruz. Bu anlayışı arındırmak, temizlemek zorundayız” diye konuştu.

#4
Foto - Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

“KİM YANLIŞ YAPMIŞSA ADIM ATILACAKTIR” Fon soruşturmasındaki yargı sürecine değinen Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk andan itibaren gerekenin yapılması yönünde talimat verdiğini ifade etti. Soruşturma kapsamında bazı kişilerin para iadesinde bulunduğunu, bazılarının ifadeye çağrıldığını belirten Turan; mal varlıklarına yönelik tedbirler ve yurt dışına çıkış yasakları gibi uygulamaların da devreye girdiğini söyledi. Turan, sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bunlar zamanla duyulmaya başlayacak, anlaşılmaya başlayacak ama yapanın yanına kâr kalmayan bir süreci hep beraber yaşayacağız. Zaten yargı gereğini yapıyor, yapacaktır. Kim yanlış yapmışsa bu konuda adım atılacaktır.”

#5
Foto - Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

“HEM PARA KAZANAYIM HEM DEVLETTE OLAYIM HEM GENEL MERKEZDE OLAYIM, OLMAZ” Kamu görevi üstlenen kişilerin ticari ve kişisel kazançları konusunda çok daha dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Turan, dikkat çeken bir çıkış yaptı. “Bizim kimsenin zenginliğinde gözümüz yok” diyen Turan, “Ama hem para kazanayım hem devlette olayım hem genel merkezde olayım, olmaz. Kimsenin parasında gözümüz yok. Ama kendi doğrularımızı hırpalıyorsunuz. Üzülmüyor muyuz? Rahatsız olmuyor muyuz? O yüzden yanlış yapmayacağız, yapanlara da imkân vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

“HIRSIZA HESAP SORALIM, PEKİ BEKÇİNİN SUÇU YOK MU?” Turan’ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise denetim mekanizmalarına ilişkin sözleri oldu. Soruşturmanın yalnızca yanlış yaptığı tespit edilen kişilerle sınırlı tutulmaması gerektiğini kaydeden Turan, ihmali veya kusuru bulunan kurumların ve yöneticilerin de mercek altına alınması gerektiğini söyledi. “Hırsıza hesap soralım. Ama bekçinin suçu yok mu? Kapıdaki bekçinin hiç görevi yok mu?” diye soran Turan, şöyle devam etti: “Şimdi falanca kişi çalmış, çok para almış. Almış kabul. Gereğini yapalım kabul. Hırsıza gereğini yapalım kabul. Ama kapıdaki bekçinin, ilgili kurumun, bu sistemi takip etmek zorunda olanın kusuru yok mu? Neden bir kişiye boğulup kalıyoruz?”

#7
Foto - Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

TURAN’DAN DİKKAT ÇEKEN “NEŞTER” MESAJI Fon krizi nedeniyle kamuoyunda tartışılan isimlere doğrudan seslenen Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gereken adımları atacağına güvendiğini ancak sorumluluğu bulunan kişilerin bunun öncesinde kendilerinin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Turan, “Cumhurbaşkanımızın neşteri keskindir” diyerek şu çağrıda bulundu: “Arkadaş, neştere konu olmadan adım atılmaz mı? Bizi yoran, kamuoyunda bizi tartıştıran birkaç kişi, ‘Ben neştere konu olmadan gereğini yapacağım’ demez mi?” Turan sözlerini, “İstifa mı diyorsun, af mı diyorsun, ne diyorsan bir bak aynaya. Kim bu konuda Cumhurbaşkanımızı yorduğunu düşünüyorsa, yormaması için gereğini yapsın” ifadeleriyle sürdürdü.

#8
Foto - Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

“GARİBANIN UMUDU ERDOĞAN” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumların da yükünü omuzladığını ifade eden Turan, mevcut tartışmalar nedeniyle bu yükün daha fazla artırılmaması gerektiğini söyledi. “Garip gurebanın umudu Erdoğan, şehit ailesinin umudu Erdoğan, çocuğu dağa giden annenin umudu Erdoğan, afetzedelerin umudu Erdoğan, Gazzeli çocuğun, annenin umudu Erdoğan, Afrika’daki mazlumun umudu Erdoğan” diyen Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

#9
Foto - Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

“Tüm dünyanın yükünü taşıyan bu lider, Atlas gibi bütün yükü omuzlarında taşıyor. Bizim o yükü artırma gibi bir lüksümüz yok; yükü alma gibi bir derdimiz olmalı.” Turan, teşkilat mensuplarına da “Yanlış yapanlara sahip çıkanlara inat, doğruya ve ilkelere sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz” mesajını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vtandaş

vay arkadaş tutuklamak yerine çağrı yapıyorlar, akıl alır gibi değil
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Havalimanlarını hedef alan Husiler sivillere katliam yağdırdı! Körfez'de füze dehşeti tırmanıyor!
Gündem

Havalimanlarını hedef alan Husiler sivillere katliam yağdırdı! Körfez'de füze dehşeti tırmanıyor!

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın kritik sivil altyapılarına yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekle..
Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!
Sosyal Medya

Soyunma kabinlerinde karı-koca skandalı! Sevda Türküsev’den sert tepki: Bu ne rahatlık!

Sevda Türküsev, iç giyim mağazalarına partnerleriyle giren kadınlarla ilgili yaptığı yorumların ardından bu kez deneme kabinlerini gündeme t..
Fatma Betül Sayan ve eşinin ifade detayları ortaya çıktı 250 bin lot hisseyi İki parçada satmış
Gündem

Fatma Betül Sayan ve eşinin ifade detayları ortaya çıktı 250 bin lot hisseyi İki parçada satmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında ş..
Pasifik’te korkutan hareketlilik! Dünyayı sarsacak yeni El Nino uyarısı
Gündem

Pasifik’te korkutan hareketlilik! Dünyayı sarsacak yeni El Nino uyarısı

Pasifik Okyanusu'ndan gelen sıcaklık verileri, dünya genelinde hava düzenini değiştirebilecek güçlü bir iklim olayına ilişkin endişeleri art..
CHP'li İBB'de harç değil haraç çarkı! İtirafçı sanıktan şok iddia: "Murat Ongun'a odasında zarf içinde 10 milyonluk çek verdim"
Gündem

CHP'li İBB'de harç değil haraç çarkı! İtirafçı sanıktan şok iddia: "Murat Ongun'a odasında zarf içinde 10 milyonluk çek verdim"

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında duruşmalar devam ederken, itirafçı sanık Cüneyt Yakut'un mahkemedeki beyanları CHP'li İBB..
Belediye Meclisi'nde ‘satılık’ kavgası: CHP'li meclis üyeleri birbirine girdi! Kadın üyeyi yumruklamaya çalıştı
Gündem

Belediye Meclisi'nde ‘satılık’ kavgası: CHP'li meclis üyeleri birbirine girdi! Kadın üyeyi yumruklamaya çalıştı

Adana'nın Yüreğir Belediye Meclisi'ndeki ekim ayı oturumunda CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında kavga çıktı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23