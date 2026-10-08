Turan’dan fon krizinde payı olanlara çağrı! Neşter vurulmadan gerekli adımı atın!

“HIRSIZA HESAP SORALIM, PEKİ BEKÇİNİN SUÇU YOK MU?” Turan’ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri ise denetim mekanizmalarına ilişkin sözleri oldu. Soruşturmanın yalnızca yanlış yaptığı tespit edilen kişilerle sınırlı tutulmaması gerektiğini kaydeden Turan, ihmali veya kusuru bulunan kurumların ve yöneticilerin de mercek altına alınması gerektiğini söyledi. “Hırsıza hesap soralım. Ama bekçinin suçu yok mu? Kapıdaki bekçinin hiç görevi yok mu?” diye soran Turan, şöyle devam etti: “Şimdi falanca kişi çalmış, çok para almış. Almış kabul. Gereğini yapalım kabul. Hırsıza gereğini yapalım kabul. Ama kapıdaki bekçinin, ilgili kurumun, bu sistemi takip etmek zorunda olanın kusuru yok mu? Neden bir kişiye boğulup kalıyoruz?”