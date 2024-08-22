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Ekonomi
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Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

2024-08-22 12:58:44
Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

Altın fiyatları sene başından beri yüzde 20’den fazla değer kazandı. Gram altın ise yüzde 40 değerlendi.

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Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

Analistler özellikle Fed’in faiz indirimiyle birlikte altına olan talebin artacağını belirtiyor.

#2
Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

Çin’in altına yönelmesiyle birlikte altına olan talep arttıkça artıyor.

#3
Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

Dünya genelinde merkez bankaları bu yıl 483,3 ton yani toplamda 40 bin külçe altın alımı gerçekleştirdi.

#4
Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

Her külçe altın 400 ons ya da 12,5 kilogram ağırlığında değil. Bu büyüklükteki külçeler merkez bankaları ve büyük altın tedarikçileri arasında el değiştiriyor.

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BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ -

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Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

Bank of America analistleri, altın fiyatının önümüzdeki 12-18 ay içinde ons başına 3 bin dolara ulaşacağını öngördü. Bu tahmin altın fiyatlarında yüzde 30'a yakın artış anlamına geliyor.

#7
Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

Altındaki artışın ticari olmayan talebin artmasına bağlı olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin bunu tetikleyebileceğini ve fiziksel olarak desteklenen altın ETF'lerine girişlere ve daha yüksek işlem hacimlerine yol açabileceğini kaydetti.

#8
Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

JPMorgan temmuz ayında altın için beklentisini yenilemişti.

#9
Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

JPMorgan ons altın için 2025 yılı hedef fiyatını 2500 dolardan 2800 dolara yükseltirken, gümüş fiyatı için beklentisini 36 dolar/ons olarak ifade etti.

#10
Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

Yatırım bankası devi Goldman Sachs da altında yükselişin sürmesini bekliyor.

#11
Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

Banka, 2024 yıl sonu için altının ons fiyatı hedefini 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar seviyesine çıkardı.

#12
Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

UBS, ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükseltti.

#13
Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

Banka ortalama fiyatı 2 bin 365 dolara, yıl sonu tahminini 2 bin 600 dolara çıkardı.

#14
Foto - Tüm zamanların rekorunu kıran altında bir ilk

Citi analistleri, altının 6-18 ay içinde 3 bin dolara yükselebileceğini öngördü.

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