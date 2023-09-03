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Tüm memurlar için tek tek hesaplandı: İşte zamlı maaşlar

2023-09-03 10:20:08
Tüm memurlar için tek tek hesaplandı: İşte zamlı maaşlar

Toplu sözleşme zammının üzerine yüzde 25 enflasyon farkı da eklendiğinde kamu görevlileri 2024’ün Ocak ayında yaklaşık yüzde 40 maaş zammı alacaklar. Görevdeki tüm memurlar için zamlı maaşlar yeniden hesaplandı.

#1
Foto - Tüm memurlar için tek tek hesaplandı: İşte zamlı maaşlar

Kamu görevlileri ile emeklilerinin iki yıllık ekonomik, özlük ve sosyal haklarının görüşüldüğü 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun zam kararı ile sonuçlandı ve 4 milyon memurun 2024 ve 2025 yıllarında alacağı zam oranları da belli oldu. Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan'ın köşe yazısına göre görevdeki memurlar maaşlarını; 2024’ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 ve 2025’in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 zamlı alacak. Enflasyon farkı da 6 aylık dönemler halinde verilecek.

#2
Foto - Tüm memurlar için tek tek hesaplandı: İşte zamlı maaşlar

Memurların 2024 Ocak ayında alacakları zam oranı, TÜİK’in, 2023 Temmuz-Aralık enflasyon rakamını açıklaması ile netleşecek, çünkü enflasyon farkı belli olacak. Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon oranı üzerinden hesaplarsak; 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58 olacak. Yine tahmini maaşları etkileyecek enflasyon farkı da yaklaşık yüzde 25 olacak. Toplu sözleşme zammının üzerine yüzde 25 enflasyon farkı da eklendiğinde kamu görevlileri 2024’ün Ocak ayında yaklaşık yüzde 40 maaş zammı alacaklar. Enflasyonun yüzde 60-62 arasında olması durumunda enflasyon farkı daha da yüksek olacak, maaş zamları da buna göre artacaktı. Şimdilik hesabı Merkez Bankası’nın yüzde 58’lik enflasyon tahmini üzerinden yapalım; toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte memurlar ocak ayında yaklaşık yüzde 40 zam alacaklar.

#3
Foto - Tüm memurlar için tek tek hesaplandı: İşte zamlı maaşlar

SEYYANEN ZAM 2023’ün Temmuz ayında kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmıştı. Seyyanen zam yapılmasını öngören madde yasada, “6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1.7.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir” şeklinde yer almıştı.

#4
Foto - Tüm memurlar için tek tek hesaplandı: İşte zamlı maaşlar

Bu çerçevede görevdeki memurlar temmuz maaşlarını; toplu sözleşme zammı, üzerine enflasyon farkı, bunun da üzerine 8 bin 77 lira seyyanen zamlı almıştı. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkmıştı. Seyyanen zamla birlikte ortalama memur maaşı da 25 bin liraya yükselmişti. 2024 Ocak ayındaki zamda ise enflasyon farkında 8 bin 77 liralık seyyanen zam dikkate alınmayacak.

#5
Foto - Tüm memurlar için tek tek hesaplandı: İşte zamlı maaşlar

#6
Foto - Tüm memurlar için tek tek hesaplandı: İşte zamlı maaşlar

#7
Foto - Tüm memurlar için tek tek hesaplandı: İşte zamlı maaşlar

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