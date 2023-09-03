Tüm memurlar için tek tek hesaplandı: İşte zamlı maaşlar

Memurların 2024 Ocak ayında alacakları zam oranı, TÜİK’in, 2023 Temmuz-Aralık enflasyon rakamını açıklaması ile netleşecek, çünkü enflasyon farkı belli olacak. Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon oranı üzerinden hesaplarsak; 2023 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 58 olacak. Yine tahmini maaşları etkileyecek enflasyon farkı da yaklaşık yüzde 25 olacak. Toplu sözleşme zammının üzerine yüzde 25 enflasyon farkı da eklendiğinde kamu görevlileri 2024’ün Ocak ayında yaklaşık yüzde 40 maaş zammı alacaklar. Enflasyonun yüzde 60-62 arasında olması durumunda enflasyon farkı daha da yüksek olacak, maaş zamları da buna göre artacaktı. Şimdilik hesabı Merkez Bankası’nın yüzde 58’lik enflasyon tahmini üzerinden yapalım; toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte memurlar ocak ayında yaklaşık yüzde 40 zam alacaklar.