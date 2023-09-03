Tüm memurlar için tek tek hesaplandı: İşte zamlı maaşlar

Kamu görevlileri ile emeklilerinin iki yıllık ekonomik, özlük ve sosyal haklarının görüşüldüğü 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun zam kararı ile sonuçlandı ve 4 milyon memurun 2024 ve 2025 yıllarında alacağı zam oranları da belli oldu. Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan'ın köşe yazısına göre görevdeki memurlar maaşlarını; 2024’ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 ve 2025’in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 zamlı alacak. Enflasyon farkı da 6 aylık dönemler halinde verilecek.