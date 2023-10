Tüm maaşını onlar için harcıyor!

Emekli olduktan sonra her sabah Alaplı balıkçı barınağındaki hayvanları için evinden çıkan Kırmızıoğlu, zamanla üreyen, farklı renk ve yaşlardaki kedilere sahip olduğu için kendi eliyle özel bölmeli baraka yapan Kırmacıoğlu, sayıları 100'e ulaşan kedilerine burada satın aldığı tavuk ve kuru mamalar ile 25 yıldır düzenli olarak her gün kedilerin beslenmesiyle ilgilendiğini söyledi. Bu işe yarım kilo mama ile işe başladığını anlatan Kırmacıoğlu,"Vatandaşların yapması gereken görevi ben yapıyorum. Evinde kedi besleyemeyen aileler kedileri limana bırakıyor. Ben de her gün buraya gelerek limanın girişinden sesleniyorum, sesimi duyunca da toplanıyorlar. Onların yemeklerini veriyorum. Onlara tavuk, ciğer alarak bakıyorum" dedi. Kedilerin yağmur ve kışın daha sağlıklı korunması için kedi evi yaptığını belirten Kırmızıoğlu,"25 senedir bu hayvanlara bakıyorum, Beni gören hayvan sever insanlarımız mama veya para yardımı yapıyor, Sokak hayvanlarını çok seviyorum, ömrümü onlara adadım. Emekli maaşım buraya gidiyor diyebilirim" ifadelerini kullandı. Kedileri çok sevdiğini ve 25 yıldır limana gelerek kedilere baktığını söyleyen Hasan Kırmacıoğlu, "Bazı insanlar yaz aylarında besledikleri kedi ve köpekleri giderken sokağa bırakıyorlar. Emekli maaşımı bunlara harcıyorum. Çevre köylerden ve sitelerden getirip buraya hayvan bırakanlar oluyor. Ne olur duyarlı olalım. Kışın sokakta kalmasınlar diye limanda bir yer yaptık ama çok sağlıklı bir durum yok. Bunun için mutlaka yardım gerekiyor" şeklinde konuştu.