2023-08-17 18:11:14 TÜBİTAK'ın ormanlık alanında yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ormanlık alanında yangın çıktı.
Tüm bilgisayarlara entegre ediliyordu! Teknoloji devi batmak üzere, iflas bildirimi her an gelebilir
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ormanlık alanında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Olay yerinden bir görüntü...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23