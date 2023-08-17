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TÜBİTAK'ın ormanlık alanında yangın

2023-08-17 18:11:14
TÜBİTAK'ın ormanlık alanında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ormanlık alanında yangın çıktı.

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Foto - TÜBİTAK'ın ormanlık alanında yangın

Olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

#2
Foto - TÜBİTAK'ın ormanlık alanında yangın

Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

#3
Foto - TÜBİTAK'ın ormanlık alanında yangın

Olay yerinden bir görüntü...

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