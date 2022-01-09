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Hayat-Aktüel
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Tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı

2022-01-09 16:07:03
Tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisine çarpan tramvayın altında sıkışan kadın ağır yaralandı.

#1
Foto - A.G'nin kullandığı Aksu-Antalya seferini yapan

A.G'nin kullandığı Aksu-Antalya seferini yapan "216B" numaralı tramvay, Aspendos Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmana Aksu'ya (60) çarptı. Aksu, çarpmanın ardından duramayan tramvayın altında sıkıştı.

#2
Foto - Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan tahliye edildi.

#3
Foto - Tramvayın altında sıkışarak ağır yaralanan kadın, itfaiye ekiplerince çıkarılarak özel hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle durdurulan tramvay seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.

Tramvayın altında sıkışarak ağır yaralanan kadın, itfaiye ekiplerince çıkarılarak özel hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle durdurulan tramvay seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.

#4
Foto - Tramvaydan indikten sonra kara yoluna geçen ve oldukça üzgün olduğu gözlenen vatman, yanındakilerin kolundan tutup çekmesi sayesinde otomobilin çarpmasından kurtuldu. A.G. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Görgü tanığı Erkan Hamdi Çakır, gazetecilere, tramvayda yolcu olarak bulunduğunu ve bastonlu yayanın bir anda tramvayın önüne çıktığını söyledi. Vatmanın hemen frene bastığını belirten Çakır

Tramvaydan indikten sonra kara yoluna geçen ve oldukça üzgün olduğu gözlenen vatman, yanındakilerin kolundan tutup çekmesi sayesinde otomobilin çarpmasından kurtuldu. A.G. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Görgü tanığı Erkan Hamdi Çakır, gazetecilere, tramvayda yolcu olarak bulunduğunu ve bastonlu yayanın bir anda tramvayın önüne çıktığını söyledi. Vatmanın hemen frene bastığını belirten Çakır "Yaya, yağmurdan dolayı kaydığı için yürüyemedi, çarpmanın etkisiyle tramvayın altına girdi. Daha önce hastanede çalıştığım için ilk müdahaleyi yaptım. Kadının bilinci kapalıydı." dedi.

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