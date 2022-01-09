Tramvayın çarptığı yaya ağır yaralandı

Tramvaydan indikten sonra kara yoluna geçen ve oldukça üzgün olduğu gözlenen vatman, yanındakilerin kolundan tutup çekmesi sayesinde otomobilin çarpmasından kurtuldu. A.G. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Görgü tanığı Erkan Hamdi Çakır, gazetecilere, tramvayda yolcu olarak bulunduğunu ve bastonlu yayanın bir anda tramvayın önüne çıktığını söyledi. Vatmanın hemen frene bastığını belirten Çakır "Yaya, yağmurdan dolayı kaydığı için yürüyemedi, çarpmanın etkisiyle tramvayın altına girdi. Daha önce hastanede çalıştığım için ilk müdahaleyi yaptım. Kadının bilinci kapalıydı." dedi.