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Yaşam
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Trakya'da barajlar yüzleri güldürdü

2023-12-21 19:45:11
Trakya'da barajlar yüzleri güldürdü

Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su seviyeleri azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda ortalama doluluk oranı, bir ayda yüzde 43'e ulaştı.

#1
Foto - Trakya'da barajlar yüzleri güldürdü

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son bir ayda alınan yağışlarla barajlara 91 milyon 165 bin metreküp su geldi.

#2
Foto - Trakya'da barajlar yüzleri güldürdü

Trakya'da bulunan 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip bu barajlardaki toplam su miktarı, 474 milyon 237 bin metreküpe çıktı. Bu miktar 20 Kasım'da 383 milyon 72 bin metreküp seviyesindeydi. Geçen yıl aralık ayında ise 14 barajdaki su miktarı 524 milyon 831 bin metreküp olarak kayıtlara geçmişti. Edirne'de 20 Kasım'da 189 milyon 992 bin metreküp olarak ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, 20 Aralık'ta 219 milyon 465 bin metreküpe yükseldi.

#3
Foto - Trakya'da barajlar yüzleri güldürdü

Aynı dönemde Kırklareli'nde 4 barajdaki toplam su miktarı 89 milyon 256 bin metreküpten 101 milyon 445 bin metreküpe, Tekirdağ'da bulunan 4 barajdaki su miktarı ise 126 milyon 777 bin metreküpten 153 milyon 327 bin metreküpe çıktı. Trakya'daki 14 barajda 20 Kasım'da yüzde 34 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı 20 Aralık'ta yüzde 43 olarak kayıtlara geçti. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son bir ayda görülen sağanak ve karın barajları olumlu etkilediğini belirtti. Şaylan, "Sadece Kırklareli'nde barajlarımıza yaklaşık 13 milyon metreküp su geldi bir ay içinde. Bu da önümüzdeki sene için ekilecek olan ürünlerle ilgili çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Barajlarda içme suyu ve sulama suyuyla ilgili bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum." dedi. Söz konusu 14 barajın 20 Kasım-20 Aralık 2023 dönemleri itibarıyla doluluk oranları şöyle:

#4
Foto - Trakya'da barajlar yüzleri güldürdü

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