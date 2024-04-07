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Yaşam
8
Torosların nazlısı mest etti

2024-04-07 12:50:12
Torosların nazlısı mest etti

Torosların nazlı bitkisi olarak bilinen kardelenler baharla birlikte kendilerini göstermeye başladı.

#1
Foto - Torosların nazlısı mest etti

Toroslar'ın 'Nazlı bitkisi' kardelen çiçekleri, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylaları süslemeye başladı. Akseki ilçesine bağlı Çimi, Geyran ve Çanakpınar yaylalarında sıklıkla görülen, Latince adı ''Galanthus'' olan kardelenler çiçek açtı. Bahar rüzgarı estiren, güzelliğiyle kendisine hayran bırakan kardelenler, hem süs bitkisi olarak hem de ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

#2
Foto - Torosların nazlısı mest etti

Antalya'nın Akseki ilçesinde baharın habercisi Torosların gelinliği kardelen çiçekleri, Akseki'nin zirvelerinde karların erimesi ile birlikte kendini göstermeye başladı. Endemik türler arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, kar beyazı rengiyle görsel şölen sunuyor.

#3
Foto - Torosların nazlısı mest etti

Torosların gelinliği diye nitelendirilen kardelen çiçekleri, 1900 rakımlı Cimi Yaylası'nda karların erimesiyle topraktan çıkmaya başladı. Bilimsel adı "Galanthus" olan nergisgiller familyasından olan beyaz renkteki kardelenler, sıfırın altında 15 derece kadar dayanabiliyor. Kardelenler, süs bitkisi olarak değerlendirilmesinin yanı sıra soğanı da ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

#4
Foto - Torosların nazlısı mest etti

Çimi Yaylası'nda arıcılık yapan 67 yaşındaki Mevlüt Arıca karın erimesiyle kardelenlerin yüzünü gösterdiğini ifade etti. Yıllarca yapılan bilinçsiz söküm nedeniyle doğada kardelenlerin azaldığını aktaran Arıcı, "Eskiden her yerde bembeyaz ekin tarlası gibi kardelen çiçekleri görürdük. Şimdi Akseki'nin bin 900 metre rakımlı Çimi Yaylası'ndaki kardelenleri arar olduk" diye konuştu.

#5
Foto - Torosların nazlısı mest etti

Kardelen çiçeklerinin Torosların gelinliği olgunu söyleyen Arıcı, “Kardelenler Torosların bembeyaz gelinliğidir. Dengesiz sökümler yapılıyor. Yetkililerin kaçak söküme önlem alarak biraz daha korumalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Torosların nazlısı mest etti

Kardelen çiçeklerinde yüzlerce tohum olduğunu ve zaten kendi kendini tohumladığını söyleyen Arıcı, “ Çocukluğumuzda buraların her tarafı kar gibi kardelenler açardı. Artık karamukların arasında, taşların arasında görmeye başladık. Bu da bilinçsizce sökümden kaynaklanıyor. Devletin uzun süre kardelenleri koruma altına alması ve kardelenlerin eskisi gibi çoğalması gerekir” diye konuştu.

#7
Foto - Torosların nazlısı mest etti

Doğadaki kardelenleri izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, ihracat aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında ise 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince işlem yapılıyor.

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