Torosların nazlısı mest etti

Kardelen çiçeklerinde yüzlerce tohum olduğunu ve zaten kendi kendini tohumladığını söyleyen Arıcı, “ Çocukluğumuzda buraların her tarafı kar gibi kardelenler açardı. Artık karamukların arasında, taşların arasında görmeye başladık. Bu da bilinçsizce sökümden kaynaklanıyor. Devletin uzun süre kardelenleri koruma altına alması ve kardelenlerin eskisi gibi çoğalması gerekir” diye konuştu.