Ahmet Hakan’dan, AK Partili belediyelerle ilgili şok iddia! Sıra onlara geldi, çok yakında bu olacak

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Halfeti Belediyesi’nde düzenlenen ve 49 kişinin gözaltına alındığı operasyonu bir "işaret fişeği" olarak niteledi. Hakan, kulis bilgilerine ve hissiyatına dayanarak benzer şafak operasyonlarının çok yakında bazı AK Partili belediyelere de sıçrayabileceği uyarısında bulundu. Siyaset kulislerini sarsan bu iddia, yerel yönetimlerde yeni bir denetim ve operasyon dalgasının kapıda olduğu şeklinde yorumlandı.