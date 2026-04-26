Ahmet Hakan'dan, AK Partili belediyelerle ilgili şok iddia! Sıra onlara geldi, çok yakında bu olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ahmet Hakan’dan, AK Partili belediyelerle ilgili şok iddia! Sıra onlara geldi, çok yakında bu olacak

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Halfeti Belediyesi’nde düzenlenen ve 49 kişinin gözaltına alındığı operasyonu bir "işaret fişeği" olarak niteledi. Hakan, kulis bilgilerine ve hissiyatına dayanarak benzer şafak operasyonlarının çok yakında bazı AK Partili belediyelere de sıçrayabileceği uyarısında bulundu. Siyaset kulislerini sarsan bu iddia, yerel yönetimlerde yeni bir denetim ve operasyon dalgasının kapıda olduğu şeklinde yorumlandı.

Foto - Ahmet Hakan’dan, AK Partili belediyelerle ilgili şok iddia! Sıra onlara geldi, çok yakında bu olacak

Ahmet Hakan, Halfeti Belediyesi'ne yapılan operasyona ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında; "Bu bir işaret fişeğidir. Halfeti bir başlangıçtır. Çok yakında AK Partili bazı belediyelere daha şafak operasyonları gelebilir" dedi.

Foto - Ahmet Hakan’dan, AK Partili belediyelerle ilgili şok iddia! Sıra onlara geldi, çok yakında bu olacak

Kayyım yönetimindeki Halfeti Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda aralarında eski AK Partili Belediye Başkanı ve kayyım Şeref Albayrak'ın da olduğu 49 kişi gözaltına alındı.

Foto - Ahmet Hakan’dan, AK Partili belediyelerle ilgili şok iddia! Sıra onlara geldi, çok yakında bu olacak

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Halfeti Belediyesi operasyonunu "işaret fişeği" olarak tanımlayarak şunları kaleme aldı:

Foto - Ahmet Hakan’dan, AK Partili belediyelerle ilgili şok iddia! Sıra onlara geldi, çok yakında bu olacak

"İster “duyum” deyin... İster “hissiyat” deyin... İster “kulis” deyin... İster “müneccimlik” deyin... Size haber veriyorum: Halfeti bir başlangıçtır. Çok yakında AK Partili bazı belediyelere daha şafak operasyonları gelebilir."

Yorumlar

Gaziantep

Eski belediyelerde araştırılsın, Celal doğan dan başlanabilir mesela

Ahmet Kar

Ahmet Hakanının haberi olduğuna göre tezgah güzel Kral çıplak.
