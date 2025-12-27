Togg ile birlikte Türkiye otomotivde vites büyüttü: Dev markalardan peş peşe rekor müjdesi

Yantaç, "2025 yılı başında pazarın geçtiğimiz yılın üzerine çıkacağını öngördüğümüzden bahsetmiştik. Bugün gelinen noktada bu öngörüyü doğru yapan markalardan biri olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl dahil olmak üzere 2-3 yıl boyunca Türkiye otomotiv pazarındaki büyüme eğiliminin devam edeceğini ve her yıl yeni rekorların kırılacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2026 yılı için de öngörümüz bu çerçevede pozitif ve 1,3 milyon ile 1,4 milyon arasında bir beklentimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı. "75 bin adetlik satışa ulaşarak açıkladığımız hedeflerin üzerine çıkmayı bekliyoruz" Opel Türkiye Marka Direktörü Yantaç, 2025'in Opel için oldukça başarılı bir yıl olduğunun altını çizerek, yılın başında yüzde 5,5 pazar payı ve 70 bin adetlik satış hedefi açıkladıklarını anımsattı. Yantaç, bu hedefin yaklaşık 20 bin adedinin hafif ticari araçlardan, kalan kısmının ise binek otomobillerden oluşacağını öngördüklerini belirterek, "Kasım ayı sonu itibarıyla toplam 64 bin 699 adet satış gerçekleştirdik. Bunun 41 bin 577 adedi binek otomobil, 23 bin 122 adedi ise hafif ticari araç satışlarından oluştu. Yıl sonunu ise yaklaşık 75 bin adetlik toplam satışa ulaşarak yılın başında açıkladığımız hedeflerin üzerine çıkmayı bekliyoruz. 2024'e kıyasla yüzde 15'lik büyümeden söz edebiliriz. Binek araçlarda yüzde 20'ye yakın büyüme ile 45 bin adetin üzerine çıkmayı bekliyoruz. SUV segmenti performansımızda önemli bir rol oynadı, toplam satışlarımızın yüzde 35'i SUV modellerimizden geldi." diye konuştu.