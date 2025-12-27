Togg ile birlikte Türkiye otomotivde vites büyüttü: Dev markalardan peş peşe rekor müjdesi

Duran, bunun binek araç satışlarının yüzde 17,6'sına denk geldiğini ve geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 8'lik bir artış anlamına geldiğini aktardı. ÖTV avantajlarının, altyapıdaki genişlemenin ve pazara giren yeni oyuncuların bu büyümeyi desteklediğini vurgulayan Duran, "Citroen olarak elektrikli araçlarda pazarın 4'üncü büyük markasıyız. Yeni C3 ve C3 Aircross'un tamamen elektrikli versiyonlarıyla oldukça güçlü bir talep gördük, C-SUV segmentindeki yeni elektrikli C5 Aircross'un da bu ivmeyi daha ileri taşımasını bekliyoruz. Türkiye'nin genç demografik yapısı da elektrikli araçlara geçişte önemli bir avantaj sunuyor." değerlendirmesinde bulundu. Duran, 2026'nın marka için tamamen yenilenmiş bir ürün gamıyla sahneye çıktıkları bir yıl olacağını ifade etti. C3, C3 Aircross, C4-C4 X, Ami ve hafif ticari modelleri dahil tüm ürünlerinin güncellendiğini anlatan Duran, "2026 itibarıyla binek tarafta yalnızca elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle devam edeceğiz. Satılan her 10 binek aracın 4'ünün elektrikli olmasını hedefliyoruz. Toplam satış hedefimiz 69 bin adet, hafif ticari araçta ise lokal üretimin etkisiyle yüzde 9,5 pazar payı hedefliyoruz. Yeni C5 Aircross için 11 bin adetlik güçlü bir hedef belirledik." diyerek sözlerini tamamladı.