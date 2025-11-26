TKPAY dönemi başladı: Türk Hava Yolları yeni projesini tanıttı

KISA SÜREDE PLANLADIĞIMIZ BÜYÜK HACME ULAŞACAĞIZ: TKPAY’in küresel bir proje olduğunu belirten Bolat, “Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, seyahat ekosistemindeki tüm paydaşlarımıza ve yolcularımıza hem avantajlar hem de kolaylıklar sağlayacak TKPAY markasının kısa sürede planladığımız büyük bir hacme ve başarıya ulaşacağına inanıyorum. Türk Hava Yolları olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda yeni bir yol açmayı, yeni bir vizyon ortaya koymayı hedefledik. TKPAY, bu vizyonun dijital dünyadaki karşılığıdır. Havacılık sektöründeki gücümüzü, finansal teknolojiler alanında da ülkemize değer katacak şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. TKPAY Genel Müdürü Mustafa Ekmen de cüzdanın pazartesi gününden itibaren THY uygulamasından kullanılabilir hale geldiğini, kısa sürede 20 binden fazla müşterinin TKPAY’i aktif olarak kullanmaya başladığını belirterek “Miles&Smiles müşterilerimiz cüzdanı hızla ve rahatlıkla kullanmaya başlayabiliyor. Cüzdan içinde yine kendi mühendislerimizde geliştirdiğimiz bir dijital kimlik doğrulama var. Biliyorsunuz artık güvenlik çok önemli bir konu. Cüzdanı kimin kullandığı, güvenli bir şekilde kullandığı her kurum, her müşteri için çok değerli. Türk Hava Yolları kalitesiyle, güveniyle artık uygulamanın içinde bir kimlik doğrulama var. Birkaç dakikada tamamen dijital işlem sonunda cüzdanımızın tüm fonksiyonlarını kullanmaya başlayabiliyoruz” diye konuştu. TKPAY’ın turistlere de büyük kolaylık sağlayacağını belirten Ekmen, “Türkiye’ye seyahat eden, Türkiye’ye gelen turistlere Türk Hava Yolları ile geliştirdiğimiz, kimlik doğrulayabilecekleri bir sistemi açıyoruz. Hayata geçiriyoruz ve bu sayede turistlerimiz daha havalimanından çıkmadan TKPAY cüzdanları ile Türk liralarını ATM’lerden çekebilecekler” diye konuştu.