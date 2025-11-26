DHA Giriş Tarihi: TKPAY dönemi başladı: Türk Hava Yolları yeni projesini tanıttı
Türk Hava Yolları’nın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan TKPAY, AKM’de düzenlenen lansmanla hizmete girdi. Şirket, bireysel kullanıcılar için TKPAY Cüzdan, kurumsal müşteriler için ise TKPAY Ödeme Platformu üzerinden yenilikçi ödeme çözümleri sunuyor. Turkish Airlines mobil uygulamasına entegre çalışan TKPAY Cüzdan, kullanıcıların bilet alımı dahil birçok işlemi tek ekrandan yönetmesine imkan tanıyor. Cüzdan üzerinden yapılan harcamalardan TK Para kazanılabiliyor, anlaşmalı marka ve işletmelerde restoran, konaklama, giyim, ulaşım gibi kategorilerde nakit iade sağlanıyor. 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi, karekod ile ödeme, dijital veya fiziki kart kullanımı, anlık kur dönüşümü ve mil çevrimi gibi özellikler de sistemde yer alıyor. Türk Hava Yolları’nın bilet iadesi ve bagaj tazminatı işlemlerinin TKPAY Cüzdan üzerinden yapılacak olmasıyla süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor. Lansman dönemine özel olarak TKPAY Cüzdan üzerinden yapılan tüm bilet alımlarında yüzde 10 TK Para kazanma fırsatı sunuluyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanın ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TKPAY Genel Müdürü Mustafa Ekmen ve yöneticilerin katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi.