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Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi

2023-09-02 09:24:37
Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Ahmet Furkan Aytekin (24) idaresindeki 34 KK 5228 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı yönde giden, Y.D. hakimiyetindeki 52 K 6062 plakalı Scania marka tıra arkadan çarptı.

#2
Foto - Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi

Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırla birlikte 50 metre sürüklendi. Dorsenin altına giren otomobil adeta kağıt gibi ezildi.

#3
Foto - Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi

Tır sürücüsü kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi

Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde otomobil sürücüsü Ahmet Furkan Aytekin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

#5
Foto - Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi

Jandarma ekipleri hurdaya dönen otomobilde incelmelerde bulundu.

#6
Foto - Tıra saplanan otomobil kağıt gibi ezildi

Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun sağ şeridi trafiğe kapatıldı.

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