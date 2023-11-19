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Ekonomi
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Tezgah tezgah gezip etiket incelemeye son! Sebze-meyve fiyatlarında şok eden gelişme! Pazar arabaları ağzına kadar dolacak

2023-11-19 13:52:18
Tezgah tezgah gezip etiket incelemeye son! Sebze-meyve fiyatlarında şok eden gelişme! Pazar arabaları ağzına kadar dolacak

Pazara giden poşetleri doldurup çıkacak. Antalya'dan sevindiren müjde geldi. Domatesten salatalığa patlıcandan bibere kadar P indirim geliyor. Markete pazara koşan poşetleri tıka basa dolduracak. Fiyatlar yarı yarıya düştü. İşte tüm detaylar… Sebze meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan Antalya'dan sevindiren haber geldi. Örtüaltı üretimde hasat döneminin başlaması ile birlikteydi sebze fiyatlarında da P'yi bulan indirim haberi duyuruldu. 2 hafta öncesine kadar 20-28 arasında olan domatesin fiyatı yeni haftaya 10 ile 15 TL'den giriş yaptı. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Tezgah tezgah gezip etiket incelemeye son! Sebze-meyve fiyatlarında şok eden gelişme! Pazar arabaları ağzına kadar dolacak

Türkiye'de örtü altı üretiminde önemli bir yere sahip olan Antalya'da sevindiren hasat süreci başladı. Havaların güzel gitmesi ile birlikte ürünlerin bereketlendiği belirtilirken fiyatlarda da ciddi anlamda bir düşüş yaşandığı vurgulandı. Pazarda ve marketlerde fiyatlarda düşüş görülürken vatandaşın da yüzü gülüyor. Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi önemli örtü altı üretim bölgeleri arasında yer almaktadır. Bölgede domates, biber, patlıcan, salatalık gibi çok sayıda sebze üretimi yapılırken üreticiler de yayla bölgelerindeki seralarda sezonun tamamlandığını söyledi. Sahile yakın kesimlerde yeni ürün hasadının başladığını ifade eden üreticiler, gübre, ilaç, yakıt ve diğer giderlerde yaşanan artışları işaret etti. Sebze yetiştiriciliğinde artan fiyatlara rağmen ürünlerde yeterince para kazanamadıklarından dert yakan üreticiler ise maliyet kurtarmaya çalıştıklarının altını çizdi.

#2
Foto - Tezgah tezgah gezip etiket incelemeye son! Sebze-meyve fiyatlarında şok eden gelişme! Pazar arabaları ağzına kadar dolacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Müdürlüğü'nün ekim ayı sonu günlük fiyatları doğrultusunda 13 Kasım itibariyle fiyatlar şu şekildedir: Dolma 24 TL'den 14 TL'ye, Çarli 17 TL'den 14 TL'ye, Kapya 36 TL'den 33 TL’ye, Üçburun 18 TL'den 15 TL’ye Brokoli 30-45 TL'den, 15-22 TL'ye Domates 20-28 TL'den 10-15 TL'ye Pembe domates 30 TL'den 26 TL’ye Kokteyl domates 42 TL'den 24 TL'ye Marul düz ve kıvırcık 10-12 TL'den 7-10 TL'ye Patlıcan 19 TL'den 15 TL'ye düştü.

#3
Foto - Tezgah tezgah gezip etiket incelemeye son! Sebze-meyve fiyatlarında şok eden gelişme! Pazar arabaları ağzına kadar dolacak

Birçok üründe fiyatlarda ile P oranında düşüş yaşanırken salatalık fiyatlarında artış yaşandı. iki hafta öncesinde 4 ila 8 TL arasında satılan salatalığın fiyatı 6 ile 14 TL'ye kadar yükseldi.

#4
Foto - Tezgah tezgah gezip etiket incelemeye son! Sebze-meyve fiyatlarında şok eden gelişme! Pazar arabaları ağzına kadar dolacak

Yayla bölgesinde sezonun tamamlandığını belirten üretici Mustafa Çağıl, Yurtpınar gibi Antalya'nın sahil kesimlerinde hasat sürecinin başladığını işaret etti. Fiyatların iç açıcı olmadığını belirten Çağıl, "Ama fiyatlar pek iç açıcı değil. Yayla sezonu iyi geçti ama şu an bizim için sıkıntılı başladı. İhracat ve alım gücü biraz zayıf. Masraflarımız arttı." dedi. Antalya'da örtü altı sezonunun başlaması ile birlikte geçtiğimiz haftalara göre fiyatlarda düşüş olduğu belirtildi.

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