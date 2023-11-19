Tezgah tezgah gezip etiket incelemeye son! Sebze-meyve fiyatlarında şok eden gelişme! Pazar arabaları ağzına kadar dolacak

Türkiye'de örtü altı üretiminde önemli bir yere sahip olan Antalya'da sevindiren hasat süreci başladı. Havaların güzel gitmesi ile birlikte ürünlerin bereketlendiği belirtilirken fiyatlarda da ciddi anlamda bir düşüş yaşandığı vurgulandı. Pazarda ve marketlerde fiyatlarda düşüş görülürken vatandaşın da yüzü gülüyor. Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi önemli örtü altı üretim bölgeleri arasında yer almaktadır. Bölgede domates, biber, patlıcan, salatalık gibi çok sayıda sebze üretimi yapılırken üreticiler de yayla bölgelerindeki seralarda sezonun tamamlandığını söyledi. Sahile yakın kesimlerde yeni ürün hasadının başladığını ifade eden üreticiler, gübre, ilaç, yakıt ve diğer giderlerde yaşanan artışları işaret etti. Sebze yetiştiriciliğinde artan fiyatlara rağmen ürünlerde yeterince para kazanamadıklarından dert yakan üreticiler ise maliyet kurtarmaya çalıştıklarının altını çizdi.