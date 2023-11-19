2023-11-19 13:52:18 Tezgah tezgah gezip etiket incelemeye son! Sebze-meyve fiyatlarında şok eden gelişme! Pazar arabaları ağzına kadar dolacak
Pazara giden poşetleri doldurup çıkacak. Antalya'dan sevindiren müjde geldi. Domatesten salatalığa patlıcandan bibere kadar P indirim geliyor. Markete pazara koşan poşetleri tıka basa dolduracak. Fiyatlar yarı yarıya düştü. İşte tüm detaylar… Sebze meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan Antalya'dan sevindiren haber geldi. Örtüaltı üretimde hasat döneminin başlaması ile birlikteydi sebze fiyatlarında da P'yi bulan indirim haberi duyuruldu. 2 hafta öncesine kadar 20-28 arasında olan domatesin fiyatı yeni haftaya 10 ile 15 TL'den giriş yaptı. İşte tüm detaylar…