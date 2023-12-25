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Otomotiv
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Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

2023-12-25 20:23:03
Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Aralık 2023 itibariyle fiyat listesi güncelledi. İşte sıfır Tesla fiyat listesi.

#1
Foto - Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

Türkiye pazarına bu yıl nisan ayında model Y ile giriş yapan Tesla, Elektrikli araç tutkunları için ilgi odağı oldu. İşte Türkiye için yalnızca Model Y’yi kullanıcıların deneyimine sunan Tesla’nın Aralık 2023 güncel fiyat listesi..

#2
Foto - Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

Tesla Model Y’nin güncel fiyatları

#3
Foto - Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

Model Y’yi üç farklı seçenek ile birlikte ülkemizde sunan Tesla, araçların teslimat sürecindeki hızlı aksiyonu ile elektrikli araç tutkunları için öncelikli tercih olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

Tesla Model Y nasıl satın alınır?

#5
Foto - Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

Tesla Model Y, 4 Nisan 2023 itibariyle satışa sunuldu. 3 farklı versiyonuyla Türkiye pazarına giren aracı, Tesla’nın internet sitesinden çevrimiçi olarak satın alabilirsiniz. Tesla’nın güncel fiyat listesi Aralık 2023 ile güncellendi.

#6
Foto - Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

Ön sipariş bedeli olarak 50 bin TL talep ediliyor. Kalanı ise teslimde gerçekleşecek. Teslimatlar ise İstanbul Akasya ve Kanyon AVM’de gerçekleşiyor. Şuan sipariş vermeniz halinde Tesla resmi internet sitesinde teslimat tarihi en geç şubat 2024 olarak gözükmekte. Tesla’ya ait ilk servis ise İstanbul Merter’de bulunuyor.

#7
Foto - Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

Model Y’nin öne çıkan teknik özellikleri Otopilot Full Self-Driving 10 hava yastığı Diğer teknolojiler

#8
Foto - Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

Otopilot, Model Y’nin otonom sürüş yapmasını sağlayan bir sistemdir. Aracın hızını, yönünü ve mesafesini kontrol ederek sürücünün yükünü azaltmaya yardımcı oluyor. Trafikte kalma, şerit değiştirme ve otoyolda kalma gibi görevleri bizim için kendisi gerçekleştirebiliyor. Full Self-Driving, Otopilot’un yapabileceği görevlerin yanı sıra, trafik ışıklarına ve kavşaklara tepki verme, park etme ve otoyoldan çıkma gibi görevleri de gerçekleştirebilir. Bu teknoloji hala geliştirme aşamasında olup, sürekli olarak iyileştirilmektedir. Sürücülerin, FSD’yi kullanırken her zaman dikkatli olmanız ve aracın kontrollerini elinizde tutmanız gerekmektedir.

#9
Foto - Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

Tesla Model Y, piyasaya sürüldüğünden beri elektrikli SUV segmentinde önemli bir seçenek olmuştur. Uzun menzili, güçlü performansı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken Model Y, hem aileler hem de bireysel sürücüler için ideal bir seçimdir.

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