Tesla, Türkiye güncel fiyat listesi!

Otopilot, Model Y’nin otonom sürüş yapmasını sağlayan bir sistemdir. Aracın hızını, yönünü ve mesafesini kontrol ederek sürücünün yükünü azaltmaya yardımcı oluyor. Trafikte kalma, şerit değiştirme ve otoyolda kalma gibi görevleri bizim için kendisi gerçekleştirebiliyor. Full Self-Driving, Otopilot’un yapabileceği görevlerin yanı sıra, trafik ışıklarına ve kavşaklara tepki verme, park etme ve otoyoldan çıkma gibi görevleri de gerçekleştirebilir. Bu teknoloji hala geliştirme aşamasında olup, sürekli olarak iyileştirilmektedir. Sürücülerin, FSD’yi kullanırken her zaman dikkatli olmanız ve aracın kontrollerini elinizde tutmanız gerekmektedir.