Terörist İsrail, Lübnan'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında açıklama
Kana doymayan terörist İsrail'in Lübnan'ı vurmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi
Kana doymayan terörist İsrail'in Lübnan'ı vurmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ve Lübnan arasında son dönemde tırmanan gerilimin son derece tehlikeli olduğunu ve Moskova'nın bu durumdan endişeli olduğunu belirtti.
Peskov, gazetecilere İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve Ortadoğu’daki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ortadoğu’da halihazırda herhangi bir çözüm olasılığından bahsetmenin zor olduğunu belirten Peskov, çözümün tek bir ülkenin tekelinde olduğuna dikkati çekti.
Peskov, "Barış yolu, ülkelerden birinin tekelinde ve şu ana kadar herhangi bir başarıdan söz edilemiyor. Halihazırda herhangi bir olasılık da belirleyemiyoruz. Bu da muhtemelen durumu potansiyel olarak daha da tehlikeli hale getiriyor" dedi.
İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmasını 'potansiyel olarak son derece tehlikeli' diye nitelendiren Peskov, çatışmanın genişlemesinin bölgenin tamamen istikrarsızlaşmasına neden olacağı uyarısında bulundu.
Peskov, "Tabii bu bizim için son derece endişe verici bir durum" ifadelerini kullandı.
