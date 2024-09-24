  • İSTANBUL
Terörist İsrail, Lübnan'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında açıklama

Giriş Tarihi:
Terörist İsrail, Lübnan'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında açıklama

Kana doymayan terörist İsrail'in Lübnan'ı vurmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi

Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ve Lübnan arasında son dönemde tırmanan gerilimin son derece tehlikeli olduğunu ve Moskova'nın bu durumdan endişeli olduğunu belirtti.

Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında açıklama

Peskov, gazetecilere İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve Ortadoğu’daki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında açıklama

Ortadoğu’da halihazırda herhangi bir çözüm olasılığından bahsetmenin zor olduğunu belirten Peskov, çözümün tek bir ülkenin tekelinde olduğuna dikkati çekti.

Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında açıklama

Peskov, "Barış yolu, ülkelerden birinin tekelinde ve şu ana kadar herhangi bir başarıdan söz edilemiyor. Halihazırda herhangi bir olasılık da belirleyemiyoruz. Bu da muhtemelen durumu potansiyel olarak daha da tehlikeli hale getiriyor" dedi.

Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında açıklama

İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin tırmanmasını 'potansiyel olarak son derece tehlikeli' diye nitelendiren Peskov, çatışmanın genişlemesinin bölgenin tamamen istikrarsızlaşmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

Foto - Terörist İsrail, Lübnan'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında açıklama

Peskov, "Tabii bu bizim için son derece endişe verici bir durum" ifadelerini kullandı.

Leyl....

BOB'un Rusya ayagi Putindir ve kendisi bir Yahuddur.
