Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar! Üretimine başlandı

"2023 YILINDA 2 ADET PROTOTİPİN TESLİMİ GEREKİYOR" İki adet prototip imalatının ardından 9 adet daha araç üretileceğini dile getiren Ali Rıza Isın, projenin ihracata da katkı sağladığını vurguladı. Montaj, imalat ve testlerin komple Eskişehir'de yapıldığını belirten Isın, "Şu anda prototip imalat çalışmaları devam ediyor. Devamında İsviçre demir yolları için 9 adet daha yapılacak. Henüz testlerine geçemedik. Testlerin ve homogolasyon işlemlerinin İsviçre demir yollarıyla birlikte yapılması lazım. 2023 yılında 2 adet prototipin teslimi gerekiyor. İsviçre altyapısı ve demir yolu bakımı için yapılan bu araç, komple montajı, imalatı ve testleri Eskişehir TÜRASAŞ bölge müdürlüğünde yapılacak. Harsco'nun da TÜRASAŞ'ı seçme nedeni Türkiye'nin ve TÜRASAŞ'ın tecrübelerinden, daha önce yaptığı lokomotif imalatlarından kaynaklanıyor. Bir taraftan da ihracat gerçekleştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.