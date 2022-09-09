2022-09-09 17:05:28 Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar! Üretimine başlandı
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ), İsviçre demir yollarında hizmet verecek bakım aracının imalatına ve montajına Eskişehir'de başladı. Henüz prototip imalat çalışmaları devam eden araçlar, raylarda oluşan elektrik arızaları, yol ve altyapı çalışmaları için kullanılabilecek. Testlerin ve homolagasyon çalışmalarının İsviçre demir yollarıyla birlikte gerçekleştirildiği bakım araçlarının 2 adet prototipinin, 2023 yılında teslim edilmesi bekleniyor.