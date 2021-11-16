Karamollaoğlu'nun torunlarının bıraktığı İmam Hatip okullarından TEKNOFEST'te gururlandıran başarı!

Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ise, KADSİS (Kurumsal Akıllı Denetleme Sistemi) isimli proje ile birçok yerde kimse ile temas etmeden ateş ölçülmesini, HES kodu takibinin yapılması aynı zamanda yoklama alınmasını ve elde edilen verilerin ölçüm yaptığı zaman bilgisiile dosyaya kaydedilerek mail iletişim ağı aracılığıyla belirlenmiş kişilere rapor göndermesini sağlayacak ve ara yüzü sayesinde kullanımı kolay bir sistemin geliştirilmesidir.