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Eğitim
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Karamollaoğlu'nun torunlarının bıraktığı İmam Hatip okullarından TEKNOFEST'te gururlandıran başarı!

2021-11-16 16:33:09
Karamollaoğlu'nun torunlarının bıraktığı İmam Hatip okullarından TEKNOFEST'te gururlandıran başarı!

Son zamanlarda bir takım çevreler tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışılan İmam Hatip okulları başarıya doymuyor. Laikçi kesim tarafından zaten hedef halinde olan İmam Hatip okulları son olarak Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu tarafından eleştirildi. Karamollaoğlu, İmam Hatip okullarını hedef alarak, "Torunlarım, bir kısım yanlış uygulamalar yüzünden İmam Hatip'i bıraktı." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Linç kampanyası yürütülmeye çalışılan İmam Hatip okulları ise birbirinden özgün projeleriyle TEKNOFEST’te sağladığı başarı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Linç kampanyası yürütülmeye çalışılan İmam Hatip okulları ise birbirinden özgün projeleriyle TEKNOFEST’te sağladığı başarı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

#2
Foto - 2020 yılında 28 finalist ile 11 derece sağlayan İmam Hatip okulları 2021 yılında bunu arttırarak 73 finalist sayısı ile 18 projede dereceye girdi. İşte o başarılı projeler...

2020 yılında 28 finalist ile 11 derece sağlayan İmam Hatip okulları 2021 yılında bunu arttırarak 73 finalist sayısı ile 18 projede dereceye girdi. İşte o başarılı projeler...

#3
Foto - Ortaokul 7. Sınıf Fen Bilimleri dersindeki Maddenin Tanecikli Yapısı konusunu deney ve gözlem metoduyla öğrencilerin öğrenmesini amaçlayan, ‘ATOMYAP’ isimli proje ile yarışmaya katılan Konya Meram İmam Hatip Ortaokulu, birinci oldu.

Ortaokul 7. Sınıf Fen Bilimleri dersindeki Maddenin Tanecikli Yapısı konusunu deney ve gözlem metoduyla öğrencilerin öğrenmesini amaçlayan, ‘ATOMYAP’ isimli proje ile yarışmaya katılan Konya Meram İmam Hatip Ortaokulu, birinci oldu.

#4
Foto - Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ise, KADSİS (Kurumsal Akıllı Denetleme Sistemi) isimli proje ile birçok yerde kimse ile temas etmeden ateş ölçülmesini, HES kodu takibinin yapılması aynı zamanda yoklama alınmasını ve elde edilen verilerin ölçüm yaptığı zaman bilgisiile dosyaya kaydedilerek mail iletişim ağı aracılığıyla belirlenmiş kişilere rapor göndermesini sağlayacak ve ara yüzü sayesinde kullanımı kolay bir sistemin geliştirilmesidir.

Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ise, KADSİS (Kurumsal Akıllı Denetleme Sistemi) isimli proje ile birçok yerde kimse ile temas etmeden ateş ölçülmesini, HES kodu takibinin yapılması aynı zamanda yoklama alınmasını ve elde edilen verilerin ölçüm yaptığı zaman bilgisiile dosyaya kaydedilerek mail iletişim ağı aracılığıyla belirlenmiş kişilere rapor göndermesini sağlayacak ve ara yüzü sayesinde kullanımı kolay bir sistemin geliştirilmesidir.

#5
Foto - İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ise ‘KİTT Alaca Doğan’ isimli proje ile insansız uçuş gerçekleştirebilen ve faydalı yük bırakabilen bir drone geliştirerek yarışmada birincilik elde ettiler.

İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ise ‘KİTT Alaca Doğan’ isimli proje ile insansız uçuş gerçekleştirebilen ve faydalı yük bırakabilen bir drone geliştirerek yarışmada birincilik elde ettiler.

#6
Foto - Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, ‘Mobil Çelebi’( Seyahatname) projesinin amacı ise Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin günümüz teknolojileri ile yaşatılarak gezmeyi seven her bireyi bir günümüz Evliya Çelebisi yapmak. Proje, Türkiye 1.’si seçilerek başarıya imza attı.

Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, ‘Mobil Çelebi’( Seyahatname) projesinin amacı ise Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin günümüz teknolojileri ile yaşatılarak gezmeyi seven her bireyi bir günümüz Evliya Çelebisi yapmak. Proje, Türkiye 1.’si seçilerek başarıya imza attı.

#7
Foto - Denizli Servergazi İmam Hatip Ortaokulu NP-21 Engelli Aracı Hareket Sistemi ile Türkiye 2. Oldu.

Denizli Servergazi İmam Hatip Ortaokulu NP-21 Engelli Aracı Hareket Sistemi ile Türkiye 2. Oldu.

#8
Foto - Ankara Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi, ‘2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’ projesi ile 2. Oldu.

Ankara Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi, ‘2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’ projesi ile 2. Oldu.

#9
Foto - Aydın Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, ‘Braille Alfabesi Türkçe Eğitim Seti’ yarışmasında sağladığı başarı ile 2. Oldu.

Aydın Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, ‘Braille Alfabesi Türkçe Eğitim Seti’ yarışmasında sağladığı başarı ile 2. Oldu.

#10
Foto - Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerin otomasyon teknolojisi alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan ‘Hafız İHOSTEAM 4.0 Takımı’ projesi ile 2. Sıraya yerleşti.

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerin otomasyon teknolojisi alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan ‘Hafız İHOSTEAM 4.0 Takımı’ projesi ile 2. Sıraya yerleşti.

#11
Foto - Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, ‘Roket’ isimli proje ile 2. Oldu.

Konya Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, ‘Roket’ isimli proje ile 2. Oldu.

#12
Foto - Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi, hava alanlarının konveyör bant sistemlerindeki sorunları çözmek, yoğunlukları azaltmak amacıyla yaptığı ‘BAGTAG’ isimli proje ile yarışmanın 2.si oldu.

Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi, hava alanlarının konveyör bant sistemlerindeki sorunları çözmek, yoğunlukları azaltmak amacıyla yaptığı ‘BAGTAG’ isimli proje ile yarışmanın 2.si oldu.

#13
Foto - Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, ‘TEKNOFEST 2021 NÖTRİNO-88 TAKIMI’ projesi ile 3. Sıraya yerleşti.

Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, ‘TEKNOFEST 2021 NÖTRİNO-88 TAKIMI’ projesi ile 3. Sıraya yerleşti.

#14
Foto - Mersin Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ‘Kelime Küpleri ile Dil Eğitimi’ isimli proje...

Mersin Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ‘Kelime Küpleri ile Dil Eğitimi’ isimli proje...

#15
Foto - Düzce Mehmet Akif İmam Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi- ‘Hafız İHOSTEAM Roket Takımı projesi ile 3. Seçilirken aynı zamanda ‘özgün tasarım’ ile dereceye girdi.

Düzce Mehmet Akif İmam Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi- ‘Hafız İHOSTEAM Roket Takımı projesi ile 3. Seçilirken aynı zamanda ‘özgün tasarım’ ile dereceye girdi.

#16
Foto -

#17
Foto - Düzce Mehmet Akif İmam Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi- Hafız İHASTEAM Ec

Düzce Mehmet Akif İmam Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi- Hafız İHASTEAM Ec

#18
Foto - Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi- Megasolo EC

Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi- Megasolo EC

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