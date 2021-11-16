2021-11-16 16:33:09 Karamollaoğlu'nun torunlarının bıraktığı İmam Hatip okullarından TEKNOFEST'te gururlandıran başarı!
Son zamanlarda bir takım çevreler tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışılan İmam Hatip okulları başarıya doymuyor. Laikçi kesim tarafından zaten hedef halinde olan İmam Hatip okulları son olarak Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu tarafından eleştirildi. Karamollaoğlu, İmam Hatip okullarını hedef alarak, "Torunlarım, bir kısım yanlış uygulamalar yüzünden İmam Hatip'i bıraktı." ifadelerini kullandı.