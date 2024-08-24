2024-08-24 22:17:49 Temassız ödemede büyük patlama
Temmuz 2024 BKM verilerine göre Türkiye’de kartlı ödemeler alanında kayda değer bir büyüme olurken temassız ödemenin payı patlama yaptı.
Temmuz 2024 BKM verilerine göre Türkiye’de kartlı ödemeler alanında kayda değer bir büyüme olurken temassız ödemenin payı patlama yaptı.
Temmuz 2024 BKM verilerine göre Türkiye’de kartlı ödemeler alanında kayda değer bir büyüme yaşandı. Kartlı ödeme alışkanlıkları giderek daha dijitalleşirken, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart kullanımındaki artışlar dikkat çekiyor. Özellikle kredi kartları başta olmak üzere farklı ödeme yöntemlerinin kullanımında gözle görülür bir değişim mevcut.
2024 Temmuz ayında Türkiye genelinde kredi kartı sayısı 124,9 milyon adede ulaşırken, banka kartı sayısı 191 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 96,7 milyon adet olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 14, banka kartlarında yüzde 5, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 19’luk bir artış görüldü. Toplamda ise 412,6 milyon kart kullanımda. Bu da yüzde 11’lik bir artışı gösteriyor.
Kartlı ödemeler tarafında ise büyüme daha da dikkat çekici. Temmuz 2024’te kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı 1,421.3 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu ödeme tutarının 1,201.7 milyar TL’si kredi kartları ile gerçekleşirken, 192.7 milyar TL’sinde banka kartları, 26.9 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde yüzde 94, banka kartlarıyla yüzde 58, ön ödemeli kartlarla ise yüzde 124 oranında büyüme yaşandı. Genel anlamda kartlı ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 oranında artış görüldü.
İşlem adetlerine bakıldığında kartlı ödeme işlemleri Temmuz 2024’te 1,61 milyar adede ulaştı. Bu işlemlerin 936 milyonu kredi kartlarıyla, 558 milyonu banka kartlarıyla, 114 milyonu ise ön ödemeli kartlarla gerçekleşti. Kredi kartlarıyla yapılan işlem adedi yüzde 19, banka kartlarıyla yüzde 8, ön ödemeli kartlarla ise 7 oranında artış gösterdi.
İnternetten yapılan kartlı ödemelerde de büyük bir artış yaşandı. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artan internetten kartlı ödeme adedi 222,8 milyon oldu. Toplam kartlı ödemelerin yüzde 14’ünü oluşturan bu işlemlerin tutarı ise yüzde 85 artarak 421,7 milyar TL’ye ulaştı. Artık internetten yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 29’a yükselmiş durumda.
Bir diğer dikkat çekici nokta ise temassız ödeme kullanımındaki artış. Mağaza içi ödemelerde temassız işlemler büyük bir paya sahip. Her 5 ödemeden 4’ü temassız olarak gerçekleşiyor ve bu tür ödemelerin sayısı yüzde 26 artışla 1,058 milyar adede yükselmiş durumda. Temassız ödemelerdeki toplam hacim ise yüzde 111 artışla 437,4 milyar TL’ye ulaştı.
Tüm bu veriler, Türkiye’de kartlı ödeme sistemlerinin hızlı bir dönüşüm geçirdiğini ve dijitalleşmenin ivme kazandığını gösteriyor. Özellikle kredi kartları hala en çok tercih edilen ödeme aracı olsa da banka kartları ve ön ödemeli kartların kullanımındaki büyüme, farklı ödeme yöntemlerinin de benimsenmeye başladığını ortaya koyuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23