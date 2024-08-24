Temassız ödemede büyük patlama

2024 Temmuz ayında Türkiye genelinde kredi kartı sayısı 124,9 milyon adede ulaşırken, banka kartı sayısı 191 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 96,7 milyon adet olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 14, banka kartlarında yüzde 5, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 19’luk bir artış görüldü. Toplamda ise 412,6 milyon kart kullanımda. Bu da yüzde 11’lik bir artışı gösteriyor.