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Teknoloji-Bilişim
8
Telefonların şarj süresi 5 dakikaya düşüyor

2024-08-10 19:51:38
Telefonların şarj süresi 5 dakikaya düşüyor

Realme, akıllı telefon endüstrisinde devrim yaratacak 300W hızlı şarj teknolojisini yakında tanıtacak.

#1
Foto - Telefonların şarj süresi 5 dakikaya düşüyor

Realme, akıllı telefon dünyasında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Çin’den çıkan yeni bir söylentiye göre, Realme kendi 300W kablolu şarj çözümünü tanıtmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Telefonların şarj süresi 5 dakikaya düşüyor

Bu hamle, markanın şarj teknolojisinde ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Ancak bu, Çinli bir cihaz üreticisinin 300W şarj teknolojisini ilk kez sergilemesi değil; zira Redmi, 2023 yılının Şubat ayında kendi 300W şarj teknolojisini duyurmuştu.

#3
Foto - Telefonların şarj süresi 5 dakikaya düşüyor

Realme 300W hızlı şarj teknolojisi ile şarj süresi nasıl değişecek?

#4
Foto - Telefonların şarj süresi 5 dakikaya düşüyor

Redmi’nin 300W şarj teknolojisi tanıtımında, 4.100 mAh bataryayı beş dakikadan kısa sürede tamamen doldurabileceği iddia edilmişti. Ancak, o zamandan bu yana bu teknolojiyi kullanan herhangi bir Redmi telefonu piyasaya sürülmedi.

#5
Foto - Telefonların şarj süresi 5 dakikaya düşüyor

Bu durum, Realme’nin de benzer bir yol izleyeceği anlamına gelebilir. Yani, bu teknoloji bir “gösteri” olarak kalabilir ve bir süre daha gerçek cihazlarda kullanılmayabilir.

#6
Foto - Telefonların şarj süresi 5 dakikaya düşüyor

Realme, bu alanda zaten oldukça iddialı. En son GT5 ve GT Neo 5 modellerinde kullanılan 240W kablolu şarj teknolojisi ile 300W’a en yakın deneyimi sunmuştu. Bu yeni söylentiye göre, Realme’nin yaklaşmakta olan GT7 Pro modeli, 300W şarj teknolojisiyle birlikte IP69 derecesinde toz ve su direncine ve ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak.

#7
Foto - Telefonların şarj süresi 5 dakikaya düşüyor

Realme’nin 300W şarj teknolojisi, akıllı telefon dünyasında büyük bir yenilik olarak karşılanıyor. Bu teknoloji sayesinde, telefonlar inanılmaz kısa sürede tamamen şarj edilebilecek. Realme’nin 240W şarj teknolojisi bile kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. 300W şarj teknolojisinin ise bu beğeniyi katlayarak artırması bekleniyor.

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