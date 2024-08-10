Telefonların şarj süresi 5 dakikaya düşüyor

Realme, bu alanda zaten oldukça iddialı. En son GT5 ve GT Neo 5 modellerinde kullanılan 240W kablolu şarj teknolojisi ile 300W’a en yakın deneyimi sunmuştu. Bu yeni söylentiye göre, Realme’nin yaklaşmakta olan GT7 Pro modeli, 300W şarj teknolojisiyle birlikte IP69 derecesinde toz ve su direncine ve ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak.