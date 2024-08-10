2024-08-10 19:51:38 Telefonların şarj süresi 5 dakikaya düşüyor
Realme, akıllı telefon endüstrisinde devrim yaratacak 300W hızlı şarj teknolojisini yakında tanıtacak.
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Realme, akıllı telefon endüstrisinde devrim yaratacak 300W hızlı şarj teknolojisini yakında tanıtacak.
Realme, akıllı telefon dünyasında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Çin’den çıkan yeni bir söylentiye göre, Realme kendi 300W kablolu şarj çözümünü tanıtmaya hazırlanıyor.
Bu hamle, markanın şarj teknolojisinde ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Ancak bu, Çinli bir cihaz üreticisinin 300W şarj teknolojisini ilk kez sergilemesi değil; zira Redmi, 2023 yılının Şubat ayında kendi 300W şarj teknolojisini duyurmuştu.
Realme 300W hızlı şarj teknolojisi ile şarj süresi nasıl değişecek?
Redmi’nin 300W şarj teknolojisi tanıtımında, 4.100 mAh bataryayı beş dakikadan kısa sürede tamamen doldurabileceği iddia edilmişti. Ancak, o zamandan bu yana bu teknolojiyi kullanan herhangi bir Redmi telefonu piyasaya sürülmedi.
Bu durum, Realme’nin de benzer bir yol izleyeceği anlamına gelebilir. Yani, bu teknoloji bir “gösteri” olarak kalabilir ve bir süre daha gerçek cihazlarda kullanılmayabilir.
Realme, bu alanda zaten oldukça iddialı. En son GT5 ve GT Neo 5 modellerinde kullanılan 240W kablolu şarj teknolojisi ile 300W’a en yakın deneyimi sunmuştu. Bu yeni söylentiye göre, Realme’nin yaklaşmakta olan GT7 Pro modeli, 300W şarj teknolojisiyle birlikte IP69 derecesinde toz ve su direncine ve ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak.
Realme’nin 300W şarj teknolojisi, akıllı telefon dünyasında büyük bir yenilik olarak karşılanıyor. Bu teknoloji sayesinde, telefonlar inanılmaz kısa sürede tamamen şarj edilebilecek. Realme’nin 240W şarj teknolojisi bile kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. 300W şarj teknolojisinin ise bu beğeniyi katlayarak artırması bekleniyor.
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