Denizlerde av yasağı kapıda! Tezgahlar şimdiden hareketlendi Stoper hattı yıkılacak! Efsane ikili geri dönüyor! İşte Skriniar'ın yanına transfer edilecek yıldız Bütün gün uyukluyorlar: En yorgun kan grubu belli oldu! O skandal sonrası: Bank of America, Epstein mağdurlarına 72,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti Hava filosuna yeni ilaveler yapıldı! Orman yangınlarıyla mücadele gücü artacak Göğüs hastalıkları hekiminden pulmoner rehabilitasyon çağrısı 25 yıllık emeğe bakanlık unvanı! Topkapı Sarayı’nda hayran kaldı, çiniyle hayatını değiştirdi Trump ‘bitti’ dedi ama gerçek başka çıktı! İran'ın gizli gücü ortaya çıktı Santral ve kulak kaynaklı mı? Ani baş dönmesi Vertigo habercisi olabilir İndirimler peş peşe açıklanıyor: İşte sıfır faizli otomobiller!
Telefon tamircisinde korku dolu anlar! Tezgahtaki telefon bomba gibi patladı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aksaray’da bir vatandaşın batarya değişimi için telefoncuya getirdiği cep telefonu işlem öncesi bir anda patlayarak alev aldı.

Aksaray’da bir telefoncuda yaşanan olay, cep telefonu bataryalarındaki riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda bulunan bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisindeki dükkanında telefonculuk yapan Atilla Turan’a (57) bir vatandaş batarya değişimi için telefon getirdi. Bataryasını tamir etmek için telefonu alan telefoncu Atilla Turan, bir süre incelediği telefonu tezgahın üzerine bıraktı. Bir başka telefondaki işlemin bitmesi için yanındaki genç çalışanı ile telefonla ilgilenen Turan, telefonun adeta bomba gibi patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Tezgahta duran telefon bir anda patlayarak alev aldı. Turan, alev alev yanan telefonu tezgahtan aşağıya iterek ayaklarıyla söndürdü. Yaşanan tüm bu anlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Atilla Turan, "Bir vatandaş pil değişimi için akıllı telefonu getirdi. Biz de alıp tezgaha koyduk ve işleme başlayacağımız sırada bomba gibi patladı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Hemen telefonu tezgahtan aşağıya attım. Aşağıda yanmaya devam ediyordu. Ayaklarımla söndürdüm" dedi.

Yaşanan bu tür olaylara yönelik vatandaşları da uyaran Turan, "Bir telefonun bataryası şişmiş ise, bunu hissediyorsanız, bu saati belli olmayan bir bomba gibidir. Bunun mutlaka tamirciye gitmesi gerekir. Bugün bütün insanların evinde, cebinde telefon var. Bataryaları şiştiği zaman kesinlikle evde tutulmasın. Mutlaka tamirciye veya bir bilirkişiye gösterip kesinlikle batarya değişimi yapsınlar. Çünkü bu evde patlasaydı Allah muhafaza yangına neden olurdu" diye konuştu.

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD askerleri saldırıya uğradı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD askerleri saldırıya uğradı

Wall Street Journal gazetesi sıcak gelişmeyi "İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse yönelik dron saldırısında 12 ABD askeri yaralandı" ifadeleri..
MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de
Gündem

MHP'de istifa sonrası gözler Sedat Peker'de

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter’in istifası sonrası gözler, kendisine yakınlığıyl..
Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, terör devleti İsrail'e bu sabah balistik füzenin ardından seyir füzesi de fırlattı.
CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Fondaşlar isyan etti
Gündem

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Fondaşlar isyan etti

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanması arpasını CHP'den alan fondaşları isyan ettirdi...
Mısır'da savaş faturası: Sokaklar karardı, dükkanlar erkenden kapandı!
Dünya

Mısır'da savaş faturası: Sokaklar karardı, dükkanlar erkenden kapandı!

Mısır hükümeti, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji krizine karşı radikal tasarruf önlemlerini devreye soktu. Cumartesi gecesi itibarı..
Montajlı miting fotoğrafı ile sahtekarlık! Ekrem'in korsan hesabı suçüstü oldu
Gündem

Montajlı miting fotoğrafı ile sahtekarlık! Ekrem'in korsan hesabı suçüstü oldu

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’nin Çanakkale mitingine ilişkin görüntülerde oynama yapıldığını belirterek tepki gösterdi.
+90 (553) 313 94 23