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Tekirdağ'da sokaklar dereye döndü

2023-04-18 18:41:46
Tekirdağ'da sokaklar dereye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılardan sonra Tekirdağ'da akşam saatlerinde şiddetli yağış bir anda etkisini gösterdi.

#1
Foto - Tekirdağ'da sokaklar dereye döndü

Yağışta vatandaşlar sığınacak yer ararken sokaklar adeta dereye dönüştü.

#2
Foto - Tekirdağ'da sokaklar dereye döndü

Yağışta Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı Pazarı da etkilendi. Pazarın kurulu olduğu alanda adeta dere aktı.

#3
Foto - Tekirdağ'da sokaklar dereye döndü

Yağış sebebiyle bazı pazarcılar erkenden tezgah kapatarak evinin yolunu tutarken, kimi pazarcı esnafı ise yağışın geçmesini bekledi.

#4
Foto - Tekirdağ'da sokaklar dereye döndü

Pazarcı bir vatandaş ise yağışa çok sevindiğini, mahsulün olması için yağmurun şart olduğunu belirtti.

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