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Otomotiv
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Tek bir hedef var o da daha iyi bir gelecek! Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği!

2024-03-11 12:01:14
Tek bir hedef var o da daha iyi bir gelecek! Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği!

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremin ardından yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, şimdi de mesleki teknik eğitimin niteliğini artırma vizyonuyla faaliyetlerini genişletiyor. Şirket, depremden etkilenen 10 ildeki 20 okula sağladığı ekipman hibeleriyle mesleki eğitim desteği sunarak, gençlerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmalarına katkıda bulunuyor.

#1
Foto - Tek bir hedef var o da daha iyi bir gelecek! Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, mesleki teknik eğitimi destekleyerek genç nesillerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

#2
Foto - Tek bir hedef var o da daha iyi bir gelecek! Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği!

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”nden “Nitelikli Eğitim” konusunu önceliklendiren şirket, deprem bölgesindeki okullara yapılan ekipman hibeleriyle gençlerin uzun vadeli başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu donanım desteği öğrencilere yenilikçi bir eğitim anlayışını da beraberinde getiriyor.

#3
Foto - Tek bir hedef var o da daha iyi bir gelecek! Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği!

Şirket, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Elazığ illerinde bulunan 20 okula toplamda 17 araç, 63 motor, 72 şanzıman, 32 bilgisayar desteği sağlayarak, öğrencilere modern bir eğitim altyapısı sunuyor.

#4
Foto - Tek bir hedef var o da daha iyi bir gelecek! Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği!

Bu ekipmanlar, öğrencilere modern teknolojiye erişim sağlayarak mesleki becerilerini daha etkili bir şekilde geliştirmelerine olanak tanıyor.

#5
Foto - Tek bir hedef var o da daha iyi bir gelecek! Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye yönetimi de okulları ziyaret ederek, öğrencilere sağlanan olanakların eğitimlerine sağladığı katkıyı yerinde gözlemledi.

#6
Foto - Tek bir hedef var o da daha iyi bir gelecek! Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Erdoğan Şahin; ‘’Eğitim, toplumların geleceğini inşa etmek adına en temel taşıyıcı unsur. Deprem bölgelerindeki okullara yönelik gerçekleştirdiğimiz ekipman hibeleriyle, öğrencilere daha iyi bir eğitim imkânı sağlayarak onların geleceğe daha güvenle bakmalarını hedefliyoruz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak gençlerimizin daha başarılı, topluma yararlı, güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz’ dedi.

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