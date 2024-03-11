2024-03-11 12:01:14 Tek bir hedef var o da daha iyi bir gelecek! Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği!
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremin ardından yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, şimdi de mesleki teknik eğitimin niteliğini artırma vizyonuyla faaliyetlerini genişletiyor. Şirket, depremden etkilenen 10 ildeki 20 okula sağladığı ekipman hibeleriyle mesleki eğitim desteği sunarak, gençlerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmalarına katkıda bulunuyor.