Tek bir hedef var o da daha iyi bir gelecek! Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den deprem bölgesindeki 20 okula ekipman desteği!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Erdoğan Şahin; ‘’Eğitim, toplumların geleceğini inşa etmek adına en temel taşıyıcı unsur. Deprem bölgelerindeki okullara yönelik gerçekleştirdiğimiz ekipman hibeleriyle, öğrencilere daha iyi bir eğitim imkânı sağlayarak onların geleceğe daha güvenle bakmalarını hedefliyoruz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak gençlerimizin daha başarılı, topluma yararlı, güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz’ dedi.