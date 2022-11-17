2022-11-17 14:38:56 Tek bildikleri şey bu… kim demiş CHP’li belediye çalışmaz!
Heykelden başka bir şeyle gündeme gelemeyen CHP'li belediyeler yine şaşırtmadı.
Heykelden başka bir şeyle gündeme gelemeyen CHP'li belediyeler yine şaşırtmadı.
Kuşadası Belediyesi kent merkezinde bulunan Mustafa Kemal büstünün ardından Davutlar Mahallesi’nde bulunan büstü de aslına uygun olarak restore etti.
Restorasyon çalışması Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı’nda yer alan Mustafa Kemal büstü ile sürüyor.
Kuşadası Belediyesi, Atatürk Meydanı’nda bulunan büstten sonra Davutlar Mahallesi meydanında bulunan büstü de aslına uygun olarak restore etti.
Çalışmalarda Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görevli restoratör ve sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek tarafından heykelin çatlayan, kırılan ve boyası bozulan kısımlarına gerekli yama işlemleri yapıldıktan sonra yeniden boyandı.
Yenileme işlemi sonrası vatandaşlar, heykelden başka bir icraatla gündeme gelemeyen CHP'ye tepki gösterdi.
Restorasyon ve konservasyon çalışmaları Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı’nda bulunan Mustafa Kemal büstü ile devam ediyor.
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