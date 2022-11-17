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Tek bildikleri şey bu… kim demiş CHP’li belediye çalışmaz!

2022-11-17 14:38:56
Tek bildikleri şey bu… kim demiş CHP’li belediye çalışmaz!

Heykelden başka bir şeyle gündeme gelemeyen CHP'li belediyeler yine şaşırtmadı.

#1
Foto - Tek bildikleri şey bu… kim demiş CHP’li belediye çalışmaz!

Kuşadası Belediyesi kent merkezinde bulunan Mustafa Kemal büstünün ardından Davutlar Mahallesi’nde bulunan büstü de aslına uygun olarak restore etti.

#2
Foto - Tek bildikleri şey bu… kim demiş CHP’li belediye çalışmaz!

Restorasyon çalışması Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı’nda yer alan Mustafa Kemal büstü ile sürüyor.

#3
Foto - Tek bildikleri şey bu… kim demiş CHP’li belediye çalışmaz!

Kuşadası Belediyesi, Atatürk Meydanı’nda bulunan büstten sonra Davutlar Mahallesi meydanında bulunan büstü de aslına uygun olarak restore etti.

#4
Foto - Tek bildikleri şey bu… kim demiş CHP’li belediye çalışmaz!

Çalışmalarda Kuşadası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görevli restoratör ve sanat tarihi uzmanı Ersin Serçek tarafından heykelin çatlayan, kırılan ve boyası bozulan kısımlarına gerekli yama işlemleri yapıldıktan sonra yeniden boyandı.

#5
Foto - Tek bildikleri şey bu… kim demiş CHP’li belediye çalışmaz!

Yenileme işlemi sonrası vatandaşlar, heykelden başka bir icraatla gündeme gelemeyen CHP'ye tepki gösterdi.

#6
Foto - Tek bildikleri şey bu… kim demiş CHP’li belediye çalışmaz!

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı’nda bulunan Mustafa Kemal büstü ile devam ediyor.

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