  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baharı onlar müjdeliyor! Leylekler ‘Leylekli köy’e geri döndü Arda Güler sonunda bunu da yaptı ya, müthiş resital: Puskas hayırlı olsun Uzmanlar uyarıyor: Beynin amigdala bölgesinde bir uyarı meydana geliyor... Bu çağrıya kayıtsız kalmayın İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı Tehlikenin farkında değiller! Çocuklar paslı mühimmatı çıplak elle polise götürdü Bayram trafiğine dikkat! Emniyetten sürücülere uyarı Beklentiler sonuçsuz kaldı! İki Arap ülkesinden alıp Türkiye'ye vermediler Çamaşır suyuyla o maddeyi karıştırmayın! Zehirliyor: Bayram temizliği telaşı başladı artık...
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Tehlikenin farkında değiller! Çocuklar paslı mühimmatı çıplak elle polise götürdü
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tehlikenin farkında değiller! Çocuklar paslı mühimmatı çıplak elle polise götürdü

Bursa İznik'te göl kıyısında oyun oynayan çocuklar toprak altında paslı bir mühimmat buldu. Ne olduğunu anlayamayan çocukların mühimmatı elleriyle alıp emniyete götürmesi yürekleri ağızlara getirdi.

#1
Foto - Tehlikenin farkında değiller! Çocuklar paslı mühimmatı çıplak elle polise götürdü

Bursa’nın İznik ilçesinde göl kıyısında oyun oynayan bir grup çocuk, uzun süre toprak altında kaldığı değerlendirilen paslı bir mühimmat buldu.

#2
Foto - Tehlikenin farkında değiller! Çocuklar paslı mühimmatı çıplak elle polise götürdü

İznik Gölü'nün çekilmesiyle kenarında oyun oynayan 4-5 kişilik çocuk grubu sahil kıyısında toprak altında paslı mühimmat buldu. Kayıkhane mevkiinde buldukları paslı top ya da havan mermisi olduğu düşünülen mühimmatı ne yapacaklarını şaşıran çocuklardan biri, babasını aradı. Baba Hüseyin Kurtoğlu daha önce Özel Haraket ekibinde görevli olduğunu, bu merminin uçaksavar olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Tehlikenin farkında değiller! Çocuklar paslı mühimmatı çıplak elle polise götürdü

Çocuklarla birlikte emniyete giden baba Kurtoğlu, mermiyi polis ekiplerine teslim etti. Mermiyi alan ekipler, imhası için jandarma ekiplerine verileceğini ifade etti. Baba Kurtoğlu merminin Kurtuluş Savaşı'ndan kalma uçaksavar mermisi olduğunu iddia etse de uzmanlar Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'nin elinde uçaksavar silahının olmadığını, Mondros Mütarekesi sonrasında Osmanlı hava birliklerinin dağıtıldığını, balon ve uçaksavar birliklerinin kapatıldığını, bulunan mühimmatın uç kısmında klasik mermi çekirdeği formunun olmadığı; daha çok top mermisi veya havan mühimmatı gövdesine benzediği belirtildi.

#4
Foto - Tehlikenin farkında değiller! Çocuklar paslı mühimmatı çıplak elle polise götürdü

Ayrıca, böyle eski ve paslı mühimmat parçalarının tehlikeli olabileceği, içinde patlayıcı kalıntısı bulunma ihtimali olabileceği, bu nedenle dokunmadan, en yakın emniyet birimine veya askeri yetkililere bildirmenin en güvenli yol olduğu aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23