  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
6
Tedavi edilen 6 kelebek hastası ilk kez katı gıdayla beslendi

2021-11-04 17:07:48
Tedavi edilen 6 kelebek hastası ilk kez katı gıdayla beslendi

Doğuştan kelebek hastası 6 çocuk, Kütahya'da yemek boruları tedavi edildikten sonra ilk defa katı gıdayla beslendi. Ağır bir cilt hastalığı olan, halk arasında "kelebek hastalığı" diye bilinen rahatsızlık nedeniyle yemek borusu kapanan 6 çocuk, Diyarbakır'dan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. KSBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ekibi tarafından özel yöntemlerle cerrahi operasyon yapılan çocukların yemek borusu, balon yöntemiyle tedavi edildi.

#1
Foto - Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğduğundan beri sadece su, süt, meyve suyu gibi sıvı gıdalar alabilmesi nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukların vücudunun, hastalıkla mücadelede ederken zayıf düştüğünü söyledi. Hastaların özel yöntemlerle ameliyat edilmesi gerektiğini belirten Uygun,

Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğduğundan beri sadece su, süt, meyve suyu gibi sıvı gıdalar alabilmesi nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukların vücudunun, hastalıkla mücadelede ederken zayıf düştüğünü söyledi. Hastaların özel yöntemlerle ameliyat edilmesi gerektiğini belirten Uygun, "Bu çocuklarımız hayatlarında hiç kebap, et yememişler. Tedavinin ardından yemeklerini yemeye başladılar. Burada tedavilerini yaptık ve onları taburcu ediyoruz. Kütahya Çocuk Cerrahisi Kliniği olarak kelebek hastalarımızın hizmetindeyiz. Bu hastalarda ciltte ciddi sıkıntılar olduğu gibi yemek borularında da ciddi darlıklar olabiliyor. Buna bağlı olarak da özellikle katı gıda yemekte ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu tür hastalarımızı uzun süredir hastanemizde tedavi ediyoruz ve bu tedaviyi yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

#2
Foto - Uygun, Türkiye'nin her yerinden Kütahya'ya gelen 100'ün üzerinde hastayı tedavi ettiklerini aktardı.

Uygun, Türkiye'nin her yerinden Kütahya'ya gelen 100'ün üzerinde hastayı tedavi ettiklerini aktardı.

#3
Foto - Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır da kelebek hastası bir çocuğu olduğunu söyledi. Kütahya'nın kelebek hastalarının yemek borusu tedavisinde bir merkez haline geldiğini dile getiren Çalışır,

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır da kelebek hastası bir çocuğu olduğunu söyledi. Kütahya'nın kelebek hastalarının yemek borusu tedavisinde bir merkez haline geldiğini dile getiren Çalışır, "Derneğimize kayıtlı 310 hastamız var. Ben de bir kelebek hastası annesi olarak herkese sesleniyorum. Hiç kimse çekinmesin, hastalık ve sağlıkları bizim için çok önemli. Gelsinler müracaatlarını yapsınlar. En azından rahat beslenebilsinler. Bu çocuklar, rahat beslendiği zaman yaraları ve vücut dirençleri hızlı toparlanıyor ve normal hayatlarını idame ettirebiliyorlar." diye konuştu.

#4
Foto - Doğuştan kelebek hastası Büşra Eğil de tedavisinin ardından ilk kez katı gıdalar yiyebildiğini dile getirerek,

Doğuştan kelebek hastası Büşra Eğil de tedavisinin ardından ilk kez katı gıdalar yiyebildiğini dile getirerek, "Şimdi çok şükür, boğazım açıldı ve yemek yiyebiliyorum. Daha önce yemek yemekte çok zorlanıyordum. Yediğimden tat alamıyordum. Fakat şimdi çok rahat bir şekilde yemek yiyebiliyorum." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ülger Berivan Direkçi de kelebek hastalarına, Kütahya'ya gelerek tedavi olmaları çağrısında bulundu.

Ülger Berivan Direkçi de kelebek hastalarına, Kütahya'ya gelerek tedavi olmaları çağrısında bulundu.

Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş
Gündem

Namussuzlara kapak olsun! Erdoğan bakın neden öyle yürümüş

Tayyip Erdoğan’ı sandıkta yenemeyenlerin sağlığı üzerinden yaptıkları algı operasyonu da ellerinde patladı. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Er..
Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı
Siyaset

Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı

Milat Gazetesi Yazarı Serdar Arseven, Mustafa Sarıgül'ün ortaya attığı "Bir muhalefet partisi Biden'dan para aldı" iddiası için Sarıgül'e pa..
Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD ve Rusya'dan flaş hamle! Katil Esed'den küstah tehdit
Gündem

Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD ve Rusya'dan flaş hamle! Katil Esed'den küstah tehdit

Türkiye'nin Suriye'de terör bölgelerine düzenleyeceği harekat öncesi bölge hareketlendi. Rus Hava Kuvvetleri, Tel Temr'den Ayn İsa'ya kadar ..
04.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

04.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

ABD'den Türkiye sınırına korkunç yığınak! 'Böylesi ilk...'

ABD'den Türkiye sınırına korkunç yığınak! 'Böylesi ilk...'
CHP'li isimlerden hadsizlik! Bakan'ın üzerine yürüdüler
Gündem

CHP'li isimlerden hadsizlik! Bakan'ın üzerine yürüdüler

TBMM Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cihangir İslam arasında yaşanan tartışma esnasında CHP'li vekiller, Bakan V..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay