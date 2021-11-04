2021-11-04 17:07:48 Tedavi edilen 6 kelebek hastası ilk kez katı gıdayla beslendi
Doğuştan kelebek hastası 6 çocuk, Kütahya'da yemek boruları tedavi edildikten sonra ilk defa katı gıdayla beslendi. Ağır bir cilt hastalığı olan, halk arasında "kelebek hastalığı" diye bilinen rahatsızlık nedeniyle yemek borusu kapanan 6 çocuk, Diyarbakır'dan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. KSBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ekibi tarafından özel yöntemlerle cerrahi operasyon yapılan çocukların yemek borusu, balon yöntemiyle tedavi edildi.