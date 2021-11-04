Tedavi edilen 6 kelebek hastası ilk kez katı gıdayla beslendi

Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğduğundan beri sadece su, süt, meyve suyu gibi sıvı gıdalar alabilmesi nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukların vücudunun, hastalıkla mücadelede ederken zayıf düştüğünü söyledi. Hastaların özel yöntemlerle ameliyat edilmesi gerektiğini belirten Uygun, "Bu çocuklarımız hayatlarında hiç kebap, et yememişler. Tedavinin ardından yemeklerini yemeye başladılar. Burada tedavilerini yaptık ve onları taburcu ediyoruz. Kütahya Çocuk Cerrahisi Kliniği olarak kelebek hastalarımızın hizmetindeyiz. Bu hastalarda ciltte ciddi sıkıntılar olduğu gibi yemek borularında da ciddi darlıklar olabiliyor. Buna bağlı olarak da özellikle katı gıda yemekte ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu tür hastalarımızı uzun süredir hastanemizde tedavi ediyoruz ve bu tedaviyi yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.