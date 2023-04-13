2023-04-13 11:52:49 TBMM'de maaş skandalı! CHP'li vekil kuzenini danışman gösterip parayı kendisi aldı
CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın danışmanlarını akrabalarından seçmesi tepkilere neden oldu. Amcasının kızı olan Diş Hekimi Özlem Yavuzyılmaz Sökmen'i danışmanı gösteren Yavuzyılmaz'ın, Sökmen'in maaşını da aldığı iddia edildi. CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi oluşturdukları listeyle tepkilerin odağı haline gelen CHP'de bir skandal da maaş yolsuzluğunda ortaya çıktı.