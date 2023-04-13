TBMM'de maaş skandalı! CHP'li vekil kuzenini danışman gösterip parayı kendisi aldı

24 BİN LİRALIK MAAŞI DA KENDİSİ ALDI Özlem Sökmen'in haftanın 6 günü Zonguldak'taki muayehanede olduğu ve Meclis'e hiç gitmediği anlaşıldı. Sökmen'in Meclis'te çalıştığı gibi gösterildiği için 24 bin liralık danışman maaşını da 2. bir maaş olarak, Deniz Yavuzyılmaz'ın aldığı iddia edildi. Bu skandal iddia tepkilere neden oldu.